Fenerbahçe, Süper Lig'de 2017 - 2018 İlhan Cavcav sezonuna başlıyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen ve kulübün efsanevi oyuncularından Aykut Kocaman'ı yeniden teknik direktörlük koltuğuna getiren Fenerbahçe'de taraftarlar takımından yeni sezon öncesi oldukça umutlu. Yeni sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de birçok taraftar "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorusunun cevabını yoğun şekilde arıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün İzmir’de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig’de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig’de en son, Göztepe’nin küme düştüğü 2002- 2003 sezonunda karşılaştı. 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir’de oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Başarısız geçen iki sezonun ardından ayağa kalkmak ve taraftarıyla yeniden bir bütün olmak isteyen Fenerbahçe'de tek hedef lige iyi bir futbol ve net bir galibiyetle başlamak. Yeni transferlerden Nabil Dirar, Valbuenna ve Isla'nın maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı bugün saat 21.45'te Bornova Şehir Stadyumu'nda başlayacak.

Kritik mücadelede genç hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.

Zorlu Göztepe - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE SEYİRCİSİ OLMAYACAK

14 yıllık hasreti dindirerek Süper Lig'e çıkan Göztepe ilk maçında seyircisinden ayrı kalacak. Antalya'da oynanan TFF 1.Lig Play-Off final karşılaşmasında Göztepe taraftarlarının sebep olduğu seyirci olayları nedeniyle ev sahibi takıma seyircisiz oynama cezası verildi. Zorlu Fenerbahçe maçında Göztepe'li taraftarlar takımlarını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL KADROLAR

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu M. Peybernes, Kadu, Tanju Kayhan, Rajko Rotman, Andre Castro, Adis Jahovic, Oscar Scarione, Yoan Gouffran, Nabil Ghilas

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie

SAKAT VE CEZALILAR

GÖZTEPE: Emre Can Coşkun, Selçuk Şahin

FENERBAHÇE: Fernandao, Mehmet Ekici