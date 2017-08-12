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FUTBOL

Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? | Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu

Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:41:36

  • 1 Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan için ısrarlı!

  • 2 Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
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    Eski futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transfer için sponsor desteğini de buldu.

  • 3 Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
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    Fotomaç'ın haberine göer Arda, Galatasaray'a gelirse transferin 3 milyon Euro'su, sarı-kırmızılıların göğüs sponsoru NEF tarafından karşılanacak!

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  • 4 Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
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    Arda ve Galatasaray flörtü, İspanyol basının da gündeminde.

  • 5 Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
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    El Mundo Deportivo gazetesi, sarı-kırmızılıların, Arda Turan için Barcelona'ya 10 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.

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