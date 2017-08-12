FUTBOL
Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? | Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:41:36 | Güncelleme: 11:56:21
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan için ısrarlı!
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Eski futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transfer için sponsor desteğini de buldu.
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Fotomaç'ın haberine göer Arda, Galatasaray'a gelirse transferin 3 milyon Euro'su, sarı-kırmızılıların göğüs sponsoru NEF tarafından karşılanacak!
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Arda ve Galatasaray flörtü, İspanyol basının da gündeminde.
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El Mundo Deportivo gazetesi, sarı-kırmızılıların, Arda Turan için Barcelona'ya 10 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.
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Haberde Arda'yı 34 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan Katalan ekibinin Galatasaray'dan 30 milyon Euro istediği ancak daha sonra 20 milyon Euro'ya düştüğü belirtildi.
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Ayrıca sarı-kırmızılıların, eski oyuncusunu ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak istediğinin altı çizildi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, geçen günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.
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İkili her ne kadar bu görüşmenin Sofiane Feghouli transferi için olduğunu söylese de Arda Turan için somut adımlar atılmadan dile getirilmek istenmediği belirtildi.
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Diğer bir İspanyol gazetesi Sport ise milli futbolcunun, Galatasaray'a dönmek istediğini belirtirken teknik direktör Ernesto Valverde'nin planları içerisinde yer almadığını vurguladı.
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AS gazetesi çalışanı Santi Gimenez, Arda transferinde en şanslı takımın Galatasaray olduğunu söyledi.
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Radyospor'a açıklamalar yapan Gimenez, "Barcelona, Arda ile devam etmek istemiyor, bu kesin. Yeni transferlerle birlikte pazarlıkta daha yumuşak olabilirler. Arda'yı daha önce İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de istemiş ancak bu transferde en önemli aday Galatasaray." demişti.
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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda'nın bir gün Galatasaray forması giyeceğini doğrulamıştı.
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Ergün, Avusturya kampında yaptığı açıklamada "Arda bizim için başımızın tacı. Kanımızdan canımızdan. Mutlaka Galatasaray formasını giyecek. Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fellaini'yi alırsak Ndiaye'yi almayız. Orta sahada gidip gelecek adama ihtiyacımız olacak. Belhanda üçlünün ortası ancak forvet arkası da oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın geri dönmesine yönelik çalışmaları olduğunu doğrulamıştı.
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Özbek, “Arda çok iyi bir Galatasaraylı. Bizim evladımız. Elbette hizmet vereceği en önemli yer G.Saray’dır. Arda’nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var” diye konuşmuştu.
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Öte yandan BeIN Sports'un haberine göre; Barcelona'da mutlu olmayan Arda için harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk temaslarından olumlu yanıt aldı.
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Habere göre Arda da sarı kırmızılı formayı giymek istediğini iletti. Futbolcu temsilcisi Ahmet Bulut, sarı kırmızılılardan bu transferin gerçekleşmesi için 10 gün süre istedi.
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Galatasaray şartlarda el sıkışılmasının ardından Barcelona ile resmi temaslar kurarak transferi sonuçlandıracak.
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Barcelona, Gamper Kupası'nda Chapecoense ile karşılaşmış ve sahadan farklı galibiyetle ayrılmıştı.
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Katalan ekibinde o maçta 2 oyuncu haricinde herkes forma giymişti.
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Oynatılmayan 2 oyuncudan biri olan Arda'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
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30 yaşına giren Arda Turan, Atletico Madrid'den 2 yıl önce 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.
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Geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 13 gol atıp, 7 asist yapmıştı.