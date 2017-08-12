Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? | Galatasaray, Arda Turan transferi için sponsor buldu

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Radyospor'a açıklamalar yapan Gimenez, "Barcelona, Arda ile devam etmek istemiyor, bu kesin. Yeni transferlerle birlikte pazarlıkta daha yumuşak olabilirler. Arda'yı daha önce İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de istemiş ancak bu transferde en önemli aday Galatasaray." demişti.