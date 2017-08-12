Vida Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich, Domagoj Vida'nın bir kulüple transfer görüşmesine izin vermek için oynatılmadığını açıkladı.



Kulübün ismi verilmedi ancak bu takımın Beşiktaş olduğu ciddi biçimde iddia ediliyor. Siyah-beyazlıların Medel'i Atiba'nın alternatifi olarak kullanacağı Vida'yı ise stoperde değerlendireceği öne sürülüyor. Bu arada Vida'nın Instagram'dan siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşması iddiaları kuvvetlendirdi. Fanatik'in haberinde, Domagoj Vida'nın ikna edildiği ve oyuncunun Salı günü İstanbul'a geleceği iddia edildi. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan oyuncu için Kiev'e 2 milyon euro ödenecek.

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