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FUTBOL

Vida Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:42:42 Güncelleme: 12:00:54

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich, Domagoj Vida'nın bir kulüple transfer görüşmesine izin vermek için oynatılmadığını açıkladı.

Kulübün ismi verilmedi ancak bu takımın Beşiktaş olduğu ciddi biçimde iddia ediliyor. Siyah-beyazlıların Medel'i Atiba'nın alternatifi olarak kullanacağı Vida'yı ise stoperde değerlendireceği öne sürülüyor. Bu arada Vida'nın Instagram'dan siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşması iddiaları kuvvetlendirdi. Fanatik'in haberinde, Domagoj Vida'nın ikna edildiği ve oyuncunun Salı günü İstanbul'a geleceği iddia edildi. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan oyuncu için Kiev'e 2 milyon euro ödenecek.

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