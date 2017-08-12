Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Gary Medel'in, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.



Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.



Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.

GARY MEDEL KİMDİR



TAM ADI: Gary Alexis Medel Soto

DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)

DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili

BOYU: 1.71m

UYRUĞU: Şili

MEVKİ: Defansif orta saha / stoper

AYAK: Sağ

PİYASA DEĞERİ: 12 milyon Euro

2016/2017 PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart

OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter

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