Süper Lig ekiplerinden teröre lanet mesajları

Süper Lig ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayınladılar.

FENERBAHÇE

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1’i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik.



Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ





— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2017

GALATASARAY





— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2017

TRABZONSPOR





— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 11, 2017