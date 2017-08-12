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Süper Lig ekiplerinden teröre lanet mesajları

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili mesaj yayınladılar

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:45:42 Güncelleme: 12:53:27

Süper Lig ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayınladılar.

FENERBAHÇE
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1’i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik.

Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

TRABZONSPOR

 

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