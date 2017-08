Beşiktaş, Gary Medel ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gary Medel'in imza töreninde açıklamalar yaptı.

"Transfer ettiğimiz oyunculara başka kulüplerden teklifkler vardı. Onlar huzurlu bir ailenin parçası olmayı seçtiler. Bizim transfer komitesi büyük işlere imza attılar. Onlara teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Bizim açımızdan artık transferlerin sonlarına doğru geldik. Medel'e hoş geldin demek istiyorum."

Gary Medel ise "Öncelikle başkanıma teşekkür etmek isterim. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara sıcak karşışamadan dolayı teşekkür ederim. 11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Hangi bölgede oynadığım önemli değil." dedi. Şilili futbolcunun eski takım arkadaşı Felipe Melo'yla arasındaki farkın sorulması üzerine araya giren başkan Fikret Orman "Medel'in lakabı da pitbull ama Medel efendi" dedi. Medel ise "Felipe Melo eski arkadaşım. Onun izlerinin üzerine çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Başkan Fikret Orman Şilili futbolcunun forma numarasıyla ilgili olarak "Taraftar için verilen 12 numarayı istedi Medel, taraftarla ilişkisi en iyi olan futbolculardan biri olur." dedi.

Transferle ilgili sorulara da yanıt veren Fikret Orman "Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası ya da şimdi. Entersan şeyler olursa transfer yapabiliriz. Oynayamayacak oyuncularımız var, şimdi satış yapacağız. Forma giyemeyeceklere formül bulacağız. 3 dedik ama 5 transfer yaptık. Transferde her an her şey olabilir. Bu nazik soruya (Vida transferi) teşekkür ederim, saygılar sunarım"



FİKRET ORMAN: PASSOLİG KİŞİLERE CEZA VERİLMESİ İÇİN KURULMUŞTU

"Bildiğiniz gibi Süper Kupa maçı oynadık ve o maçta da istenmeyen olaylar oldu. Baktığınız zaman bizim misafir olarak gittiğimiz bir yer, stadı biz seçmedik. Stadın imkanları buna müsait değilse, karar verecek merci de biz değiliz. Biz de Konyaspor da oraya misafir olarak maç oynamaya geldik. Maç esnasında istenmeyen görüntüler oldu. Hem Eskişehirspor-Göztepe maçında, hem de Konyaspor-Başakşehir maçında... Passolig kişilere ceza verilmesi için kuruldu, ve bunun için de teşkilat kuruldu. Şu ana kadar geldiğimiz noktada bu sistem çalışmıyor, kişiye değil de kuruma zarar veriliyor. Başakşehir-Konyaspor maçında olay çıkartan insanlar bizim maçımıza geldiler. Beşiktaş taraftarının da hatası var. Meşaleler yakıldı, ses bombaları atıldı. Bunlar nasıl stada geldi? Bunların sorumlusu Beşiktaş Kulübü değil, sorumlusu organizasyonu yapan kurum. TFF ile ilişkilerimize dikkat ediyoruz. Federasyon bizim ülkemizin federasyonu, iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Federasyonun kendisi de dahil olmak üzere bizi federasyonla kavga ettirmeye çalışıyorlar.

Şu anda Türk futbolunun en büyük problemlerinden birisi seyirci sıkıntısı. Statlara seyirci gitmiyor. Buna en çok katkı veren Beşiktaş Kulübü. Bu vicdanlara sığıyor mu? Biz seyir zevkini güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Sahanın içinde yaptıklarımızla, Come To Beşiktaş ile, sessiz tezahürat ile haber olduk, yapılan transferler, Çin'e gitmemiz ile haber olduk. Ama Beşiktaş üzerine oynanan oyunları da görmüyor değiliz. Bunlar çok basit oyunlar. Biz sahada oynuyoruz."

gary medel

beşiktaş

fikret orman