Fenerbahçe'nin Giuliano transferinde Trabzonspor detayı

Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler transferi resmiyete dökmeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Transfer için devreye Trabzonspor girdi. Bordo-Mavililer, Giuliano için kulübü Zenit ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile görüşmeler de menajeri üzerinden devam ediyor.



10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

50. yılına şampiyonluk parolası ile başlayacak Trabzonspor Zenit Kulübü'ne oyuncunun bonservisi için 10 milyon Euro teklif etti. Rus Kulübü'de Trabzonspor'un bu teklifini kabul etti. Bordo-Mavililer Onazi ve Rodellaga'nın satışından gelecek para ile bu transferin büyük bir bölümünü karşılayacak. Ayrıca 10 milyon Euro 1 yıl içinde 3 taksitle ödenecek.



GIULIANO'DAN USTA'YA GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Trabzonspor, Zenit ile anlaştıktan sonra Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile görüşmelere başladı. Başkan Usta oyuncunun menajerine Trabzonspor'a gelip gelmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Giuliano'nun Başkan Usta'ya "Merhaba Trabzonspor başkanı menajerimle görüşebilirsizsiniz" şeklinde görüntülü mesaj gönderdiği öğrenildi.



750 BİN EURO FAZLA ÖNERDİLER

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği yıllık ücretten 750 bin Euro daha fazla teklif etti. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi bugün saat 5'e kadar Bordo-Mavili kulüpe cevap verecek.

Diğer yandan Milliyet'in haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, Brezilyalı oyuncunun oturması için İstanbul'daki özel bir sitede ev bakıyorlar.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan ve Giuliano olduğu iddia edilen bir kişinin bulunduğu video yayınlandı. Videoda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya çağrıda bulunuluyor.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Öte yandan Fanatik, Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Mahmut Uslu'nun "Biz oyuncu ve kulübüyle görüştük, her iki taraf ile de anlaştık." dediğini iddia etti. Haberde Uslu'nun "Futbolcuyu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdik. Oyuncu da bizi istediği için Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda bizim açımızdan bir sorun yok. Bu konuda bizim son sözümüz bu. Daha fazla konuşmayacağız. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, bu iddiada bulunan Trabzonsporlu yöneticilere sorun" dediği aktarıldı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Bir açıklama da Trabzonspor cephesinden geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Trabzonsporlu yöneticiler ise oyuncu için Zenit'le anlaşmaya vardıklarını ve Fenerbahçe'nin Giuliano'yu alması durumunda kendileriyle görüşme zorunda kalacaklarını ifade etti. Alınan bilgilere göre transferin resmileşmesi halinde bordo mavililerin hukuksal olarak 12 milyon Euro'luk bir bedel alabileceği belirtildi.

GIULIANO ÜLKER STADINI GEZDİ!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yayınladığı bir metinle Giuliano'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kendisi ve kulübüyle, oyuncunun kulübümüze kiralanması konusunda görüşmelere başladığımız Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

Brezilyalı yıldız kulüp binasında Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajerimiz Hasan Çetinkaya ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Giuliano Victor De Paula ardından Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi. Sarı lacivertli taraftarlar müzede karşılaştıkları yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Ardından Maraton Tribünü’nde bulunan Fenerium mağazasına geçen Giuliano Victor De Paula, yeni sezon formalarımızı ve Fenerium ürünlerini inceledi. Fenerbahçe Televizyonu'nu da ziyaret eden Brezilyalı futbolcu, soyunma odalarını da gezerek stat gezisini saha içinde noktaladı. Giuliano Victor De Paula, Fenerbahçe Televizyonu ziyareti sırasında eski futbolcumuz Rıdvan Dilmen ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi."

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