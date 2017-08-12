Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI

STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 21:45
YAYIN: BeIN Sports 4
HAKEM: Suat Arslanboğa
ALANYASPOR: Riou, Gassama, Nsakala, Tzavellas, Fofana, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Vagner Love
YEDEKLER: Haydar, Cenk Ahmet, Berkan, Birol, Tolga, Taha, Welinton, Emre Nefiz, Landel, Yusuf
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susiç
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Trezeguet, Murillo, Adem
YEDEKLER: Eray, Burak, Mert, Abdullah, Ahmed, Mensah, Eduok, Rangel, Hasan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
KASIMPAŞA KADROSUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI
Kasımpaşa, Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe gitti. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde geçen sezonu 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımın kadrosunda ciddi değişiklik yaşandı. Kasımpaşa, yaz transfer döneminde şu ana kadar 9 futbolcusuyla yollarını ayırırken, kadrosuna 4'ü kiralık olmak üzere 6 oyuncu dahil etti.
Geçen sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgiyle 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu Alanyaspor deplasmanında açacak.
Kadrosunda önemli bir değişime giden İstanbul temsilcisinde, yeni transferler Syam Ben Youssef, Markus Neumayr, Bernard Mensah, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet), Jhon Murillo ve Michael Rangel, teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek. Kasımpaşa'da, geçen sezon sonlarında Atiker Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen Fransız golcü Fode Koita dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- alanyaspor
- kasımpaşa
- Alanyaspor Kasımpaşa
- süper lig