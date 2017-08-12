Chelsea: 2 - Burnley: 3 (MAÇ SONUCU)

Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon Chelsea, Burnley'i konuk etti. İlk yarı Maviler için kabus gibi geçti. 14'te Cahill takımını 10 kişi bıraktı. 24 ve 44'te Vokes ile 39'da Ward'ın attığı gollerle 45 dakikayı 3-0 mağlup bitirdiler.

69. dakikada Morata'nın golüyle fark 2'ye indi. 81'de Fabregas, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü, Chelsea 9 kişi kaldı. 88'de David Luiz skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalarda en azından beraberliği kurtarmaya çalışan Chelsea, golü bulamadı.

Maç Burnley'in 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

PREMIER LİG'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Watford 3 - 3 Liverpool

Crystal Palace 0 - 3 Huddersfield Town

Everton 1 - 0 Stoke City

Southampton 0 - 0 Swansea City

West Bromwich 1 - 0 Bournemouth