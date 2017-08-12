Çaykur Rizespor: 4 - Manisaspor: 1

ÇAYKUR RİZESPOR: 4 - MANİSASPOR: 1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 69 Ümit Kurt), Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek, Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 85 Ozan Papaker), Kweuke (Dk. 84 Edomwonyi)

MANİSASPOR: Emrullah Şalk, Abdülkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Atiemwen, Sebaihi (Dk. 69 Zahit Fındık), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 46 Mustafa Sevgi), Perovic, Axel Meye (Dk. 82 Uğur Pamuk)

GOLLER: Dk. 4 ve 61 Özgür Çek, Dk. 6 Oğulcan Çağlayan, Dk. 37 Atiemwen (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor) Dk. 31 Axel Meye (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Atiemwen, Dk. 59 Metin Yüksel (Manisaspor), Dk. 58 Samudio, Dk. 62 Robin Yalçın, Dk. 90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

Öte yandan maç öncesinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için saygı duruşunda bulunuldu.