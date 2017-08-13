Medel ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Gary Medel de katıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaşlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Siyah-beyazlı takım ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.