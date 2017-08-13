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Medel ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Gary Medel ilk çalışmasına katıldı

13 Ağustos 2017 Pazar, 00:29:57 Güncelleme: 00:31:15

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Gary Medel de katıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaşlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Siyah-beyazlı takım ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

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