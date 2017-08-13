Aykut Kocaman: "Şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kocaman'ın sözleri:

"Oyuna harika bir golle başladık. Santradan sonra gol kalemize girince, moraller alt üst oldu. 30. dakikalara kadar oyunu kontrol edecek çok doğru işler yapamadık. 30'dan sonra yeterli üretkenliği sağlayamadık. Topun hızını ayarlayamadık. Rakip sürekli kolay yerleşti. Direkt toplarla oynadılar ve bizi kalelerinden uzak tuttular."

"İkinci yarı öne geçme şansını yakaladık ama olmadı. Talihsiz bir gol ve arkasından şuursuz bir hamle ve yine gol. Bir 5-10 dakika biraz daha düzenli giderken, son 15 dakikalık bölüm şuursuz ve hatların bozulduğu, ceza sahasına girişlerin azaldığı, anlık pozisyonlara dönüş ve tesadüfi bölüm başladı. Birkaç bize geldi, Göztepe'ye gitti. Sıkıntılıydı. Şampiyonluk yolundaki en önemli şeylerden biri basit gol yememektir. Yemeye devam ederseniz, atarak yetişemezsiniz"

VOLKAN DEMİREL YEDEK KALACAK MI?

"Volkan'ın performansı beni ilgilendiren bir durum. Her pozisyon için bir şekilde düşüneceğiz. Doğru oyuncuları doğru zamanda form durumlarına göre değiştireceğiz. Bir yandan da beklentiler var. Beklentileri atlamamak gerekiyor. Doğru zaman , doğru form ana temel noktamız olacak."

TRANSFER KONUSU

"9 haftalık bir süreç var. Bu dönemde bu oyuncuların hem takıma katılması hem uyum süreci geçilirken puan kayıplarının mümkün olduğu kadar az olması temennimizdi. Bu anlamda puan kaybı sıkıntı yaşattı. Bir şey söylemek için erken. Ekstra transfer derken, stoper transferi için biraz eksiğiz, rotasyonumuz dar."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Son derece güçlü bir kadromuz var. Şampiyon olacağız biz. Şampiyon olmak için her türlü çabayı gösterip şampiyon olacağız"