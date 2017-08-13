Türk sporunun efsane başkanlarından Süleyman Seba anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 3. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.



İlk tören Seba'nın heykelinin bulunduğu Şairler Parkı'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda taraftarın yanı sıra siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Candaş Tolga Işık, Berk Hacıgüzeller ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk de anma törenine katıldı.



Törende bir konuşma yapan Ahmet Ürkmezgil, Süleyman Seba'nın Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isim olduğunu belirterek, "Süleyman Seba farklı biriydi. Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isimdi. Dik, vakur, zerafeti ve nezaketiyle, zor şartlardaki efendi tavrıyla bu özellikleri taşıdığını gösterdi. İnsanların andığı büyük bir Beşiktaşlı olarak gönlümüzde yaşayacaktır. Onun ilkesinde devam edeceğiz. Bugün bu sıcak havaya rağmen bu kadar kalabalığın toplanması, her gün kalbimizde olduğunun ispatıdır." diye konuştu.



Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ise "Bir insanın şanslı olup olmadığı ölünce anlaşılırmış. Bu kadar insan bir beklenti olmadan burada toplanıyorsa Süleyman Seba şanslı insanmış. Seba kendi doğruları olan ve taviz vermeyen iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.







BEŞİKTAŞLILAR, ALİ SAMİ YEN'İ ZİYARET ETTİ

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında da anıldı. Anma töreni okunan dualarla sona erdi.



Beşiktaşlı yöneticiler ve taraftarlar daha sonra aynı mezarlıktaki Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da giderek dua etti ve çiçek bıraktı.



BEŞİKTAŞ MESAJ YAYINLADI

Beşiktaş, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ve Seba'nın fotoğrafı ile "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözünün yer aldığı mesajda, "Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA UNUTMADI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Süleyman Seba'yı, internet sitesinden yayımladığı bir metinle andı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Aziz Yıldırım ve Süleyman Seba'nın birlikte çekilen fotoğrafları kullanılırken şu ifadeler yer aldı;

"Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıldönümünde; saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Galatasaray ise Seba'nın tüm futbolseverlerin sevgisini kazandığının altını çizdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;



"Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Trabzonspor Kulübü de Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabı üzerinden yayımlanan mesajda, "Tüm renklere saygısı, centilmenliği ve duruşuyla örnek teşkil eden Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının 3. yılında saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.