Galatasaray'da "altın jenerasyon"un gözü Igor Tudor'da

Bir yandan flaş transferlerle bambaşka bir takım kuran Galatasaray, diğer taraftan da geleceği düşünüyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni sezon öncesi yapılan iki kampa da altyapıdan genç yetenekleri dahil eden Sarı-Kırmızılılar, yeni ‘Arda’ları yetiştirmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle Türkiye’nin U17 Milli Takımı’yla mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadroda yer alan oyuncuların üzerine düşen Cimbom, gelecekteki Galatasaray’ı da bu şekilde kurmayı amaçlıyor.

KADROYA GİREBİLİRLER

Teknik direktör Igor Tudor, Yunus Akgün ile Recep Gül’ü iki kampa da götürmüştü. Son hazırlık maçı olan Hertha Berlin karşısında Recep Gül 11’de şans bulurken, Atalay Babacan da forma giymişti. Semih Kaya ve Sabri Sarıoğlu gibi yuvadan yetişen oyuncuların ayrılmasıyla kural gereği altyapıdan gelen oyuncuları maç kadrosunda bulundurması gereken Tudor’un, gençlere sezon içinde başta Türkiye Kupası olmak üzere, skorun garantiye alındığı bazı maçlarda da forma vermesi bekleniyor.

SLOVAKYA KAMPINA GİDENLER:

OZAN KABAK: Stoper / U17 Milli Takım kadrosundaydı

ABDUSSAMED KARNUÇU: Ön libero / U17 Milli Takım kadrosundaydı

RECEP GÜL: Orta saha / U17 Milli Takım kadrosundaydı

YUNUS AKGÜN: Forvet / U17 Milli Takım kadrosundaydı

AVUSTURYA KAMPINA GİDENLER

ATALAY BABACAN: Orta saha / U17 Milli Takım kadrosundaydı

GÖKAY GÜNEY: Orta saha / U18 Milli Takım kadrosundaydı

RECEP GÜL: Orta saha / U17 Milli Takım kadrosundaydı

YUNUS AKGÜN: Forvet / U17 Milli Takım kadrosundaydı

BARIŞ ZEREN: Ön libero / Galatasaray U19 takımında

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Recep Gül

Yunus Akgün