Barcelona'ya transfer olmak isteyen Ousmane Dembele, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

PSG, Neymar'ı 222 milyon Euro'ya transfer ederek sadece rekor kırmış olmadı, birçok kulübe etki etti. Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak isteyen Barcelona Liverpool'dan Philippe Coutinho ve ve Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele için girişimlere başladı.

Katalan ekibinin Borussia Dortmund'a yaptığı 100 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş ve sarı-siyahlıların yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, "Dembele'nin günümüz transfer piyasasında daha fazla edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanıştı.

Almanya basınından Bild, Oscar Grau ve Raul Sanllehi, Dortmund yöneticilerini ikna etmek için Almanya'ya gitti. Dembele'yi Barcelona'ya götürmek için masaya oturan idarecilerden Sanllehi, İspanya'da "pazarlık uzmanı" lakabıyla tanınıyor. Sanllehi, bundan 4 yıl önce Real Madrid'in de almak için yoğun çaba harcadığı Neymar'ı Katalan ekibine kazandıran isimdi.

Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada "Dembele antrenmana kasıtlı olarak katılmadı çünkü bir sonraki adım için kararını vermiş durumda. Bu kötü davranış, şüphesiz cezasız kalamazdı." demişti. Bu açıklamadan sadece birkaç gün sonra durumda bir değişiklik olmayınca Dembele'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Barcelona'dan ayrılık sürecinde Neymar'ın antrenmanda takım arkadaşıyla kavga etmesi ve antrenmanı terk etmesi, Katalan ekibi tarafından PSG'nin oyuncunun kafasını karıştırmasının nedeni olarak görülmüştü. Barcelona'nın da benzer bir durumda kalması dış basında eleştirilere neden oldu.

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