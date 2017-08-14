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FUTBOL

Zenit Başkanı Sergei Fursenko, Trabzonspor'un Giuliano iddialarını anlamsız buldu

Zenit Başkanı Sergei Fursenko, Trabzonspor'un iddialarını anlamsız buldu

Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Giuliano için FIFA'ya başvuracağını açıklayan Trabzonspor'a Zenit Başkanı Sergei Fursenko cevap verdi

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:56:44 Güncelleme: 14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:55:16

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano konusunda sular bir türlü durulmuyor. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığını borsaya bildirmiş, sonrasında sağlık kontrollerinden geçirmiş ve stadı gezdirmişti. Bu sıralarda Trabzonspor'un devreye girdiği ve 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Rus ekibi Zenit St. Petersburg'a 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Giuliano ile sözleşme imzalandığını açıkladıktan sonra Trabzonspor resmi internet sitesinden bir metinle FIFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.

Rusya basınıan konuşan Zenit Başkanı Sergei Fursenko, "Trabzonspor'un iddiaları bana anlamsız geliyor. Görüşmeler sürerken oyuncunun menajerleri başka takımlarla görüşmüş. Türk menajerler Trabzonspor ile pazarlık yapmış olabilir. Ama Giuliano Fenerbahçe'ye gitmek istedi ve sonrasında Fenerbahçe formasıyla pozunu verdi." ifadeleriyle iddiaları yanıtladı.

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YORUMLAR 46
  • Misafir 5 saat önce
    noldu loo zorunuzamı gıttı hamsıler
  • Misafir 6 saat önce
    :)
  • Misafir 7 saat önce
    Gündem oluşturmaktan başka bir şey değil bu.FB futbolcu ile anlaşmış ve kadrosuna katmış.Eğer Böyle bir şey söz konusu ise bunun sorumlusu rus takımıdır.
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