Zenit Başkanı Sergei Fursenko, Trabzonspor'un iddialarını anlamsız buldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano konusunda sular bir türlü durulmuyor. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığını borsaya bildirmiş, sonrasında sağlık kontrollerinden geçirmiş ve stadı gezdirmişti. Bu sıralarda Trabzonspor'un devreye girdiği ve 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Rus ekibi Zenit St. Petersburg'a 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Giuliano ile sözleşme imzalandığını açıkladıktan sonra Trabzonspor resmi internet sitesinden bir metinle FIFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.

Rusya basınıan konuşan Zenit Başkanı Sergei Fursenko, "Trabzonspor'un iddiaları bana anlamsız geliyor. Görüşmeler sürerken oyuncunun menajerleri başka takımlarla görüşmüş. Türk menajerler Trabzonspor ile pazarlık yapmış olabilir. Ama Giuliano Fenerbahçe'ye gitmek istedi ve sonrasında Fenerbahçe formasıyla pozunu verdi." ifadeleriyle iddiaları yanıtladı.

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