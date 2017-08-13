Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI YAYIN)

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BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR

STAT: Vodafone Park (Ev sahibi seyircisiz)

SAAT: 21:45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic , Caner, Atiba , Oğuzhan, Babel Talisca, Quaresma, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Necip, Fatih, Tolgay, Orkan, Sedat, Lens, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Salih, Diego, Sakıb, Charles, Danilo, Sandro, Maicon, El Kabir, Eto'o

YEDEKLER: Ferhat, Ozan, Yusuf, Chico, Musa, Harun, Yekta, Zeki, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

43. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 42 lig karşılaşmasının 29'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 90 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 3-0 galip geldi, Antalya'daki müsabaka ise golsüz bitti.

BEŞİKTAŞ SON 26 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 17 karşılaşmadan 14'ünü kazanan Beşiktaş, son 26 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 26 müsabakanın 20'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 21 karşılaşmanın 17'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 44 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü.

ANTALYA'NIN DEPLASMANDAKİ TEK GALİBİYETİ 1998'DE

Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez galip gelebildi. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 21 deplasman maçındaki tek galibiyetini 1998'de elde etti. 3 Mayıs 1998 tarihinde İnönü Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan Antalyaspor'un başında, halen siyah-beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş bulunuyordu. Öte yandan, rakip sahadaki son 5 maçta Beşiktaş'a gol atamayan Antalyaspor, son 10 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.