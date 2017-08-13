Newcastla United:0 - Tottenham:2 | MAÇ SONUCU

Son sezonun 2.'si Tottenham, lige geri dönen Newcastle United'a ilk haftada konuk oldu. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Nabil Bentaleb, Kyle Walker gibi oyuncuların satışından elde ettiği gelire rağmen kadrosuna kimseyi katmayan Tottenham, mücadelenin ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlandı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

48. dakikada Jonjo Shelvey, Dele Alli'nin ayağına basınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tottenham, 61. dakikada 10 kişi oynayan rakibi karşısında Christian Eriksen'in şık ortasında Dele Alli'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyun olarak üstünlüğünü koruyan konuk ekip, 70. dakikada farkı Ben Davies'le 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Tottenham, 3 puanı 2 farklı galibiyetle aldı.

tottenham

Dele Alli

Jonjo Shelvey

Newcastle United