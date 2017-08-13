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Yeni Malatyaspor: 3 - Osmanlıspor: 1
FUTBOL

Yeni Malatyaspor: 3 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

13 Ağustos 2017 Pazar, 22:30:39 Güncelleme: 22:32:52

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Süper Lig'e bu sezon yükselen Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Khalid Boutaib'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Nacer Barazite'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkaran Yeni Malatyaspor, 78. dakikada yine Boutaib'in golüyle skoru 3-0 yaptı.

89. dakikada Tonia Tisdell'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Osmanlıspor, 90. dakikada Andreas Maxsö'yle farkı ikiye indirse de 90 dakika Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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