Burak Yılmaz: "Çok zor bir transferdi"

Milli futbolcu karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bana kulübüm öyle bir organizasyon düzenledi ki, beni o kadar güzel ağırladılar, karşıladılar ki ister istemez üzerimde baskı oluştu." diyen Burak Yılmaz, "Baskı bazı futbolculara kötü etki eder; ama baskıyla her zaman iyi performans gösterdim. Bu sevgiye bu özveriye karşılık vermem gerekiyordu. Allah'ıma şükürler olsun golleri attım. Taraftarlara, kulübe, sayın başkana teşekkür ediyorum. Çok zor bir transferdi. Hem yönetim hem ben çok büyük fedekarlık yaptık" ifadelerini kullandı.



Bir maçla her şeyin bitmediğini kaydeden Burak Yılmaz, "Santrafor için gol ekmek ve su gibidir. Bu haftaya iyi geçireceğiz." diye konuştu.



Burak Yılmaz, "Maça ilk çıktığında ne düşündün?" sorusu üzerine "Benim için maç öğlen başladı. Hem hocam hem teknik ekip benim için bir video hazırladı. Eski günlerdeki görüntülerimi izledim. Statta bu atmosferi ve ambiansı görünce neden bazı şeyleri kazanamayalım diye düşündüm. Şu anda takım daha form tutmadı. Bu durumda kazanmak çok önemli. 5-6 hafta sonra form tuttuğumuzda sonuçlar gelecektir. Sezon başında kazanacağımız goller çok önemliydi. Takım arkadaşlarım çok güzel jestler yaptılar. Trabzonspor sadece Burak Yılmaz'dan ibaret değildir. Genç ve tecrübeli oyuncular var. Hep birlikte daha yukarılara çıkacağız." dedi.



Burak Yılmaz, "Avni Aker benim için çok farklıydı. çok büyük başarılar kazandık. Oraya gidiş, o samimi evlerin arasından oraya gitmek benim için çok önemliydi. Burası bambaşka bir yer. 2010-11'den bahsediyoruz. İşte öyle bir ambians vardı. Bugün gerekli performansı gösteremedik ama taraftarımız maçı kazandı. Onlar bizi sezon sonuna kadar desteklesinler" sözleriyle taraftardan destek istedi.



Daha önce Trabzonspor'da Selçuk'la uyum içinde oynadıklarının hatırlatılma üzerine de Burak Yılmaz, "Yusuf Yazıcı, çok ekstra ve özel bir oyuncu. Öteki Yusuf da öyle. Kadroda başka genç ve kaliteli oyuncular da var. Yusuf çok yetenekli olduğu kadar çok da güzel bir insan. Oyunumuz da iyi olacaktır. Hocamız da yönetimimiz de onun üzerine çok düşüyor. Yusuf, hem kendisine hem bana hem Türk futboluna çok faydalı olacaktır." diyerek genç futbolcuyu övdü.



"Sezon sonu için gol tahminin var mı?" sorusuna ise Burak Yılmaz, "Yok" diyerek yanıt verdi.