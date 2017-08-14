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FUTBOL

Ahmet Nur Çebi: "Antalyaspor başkanı, başkasının aklı ve ağzıyla konuşmayı bıraksın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:14:20 Güncelleme: 00:18:04

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor’u böyle idare edeceklerse vay Antalyaspor’un başına. Antalyaspor başkanı, başkasının aklı ve ağzıyla konuşmayı bıraksın. Kendisine bir çeki-düzen versin. Böylelerine tetikçi derler. Onun haddi değildir Beşiktaş başkanına cevap vermek. Etrafı, çevresi… Herhalde popüler olmaya çalışıyor. Böyle konuşmalarla popüler olamazsınız. Adamı aşağıya alırlar.

Takımın planlamasını Fikret Orman ve Şenol Güneş yönetiyor. Cevap vermek istemiyorum. Pepe’nin performansı muhteşem. İnşallah böyle gider. Rakipler için çok kolay bir sezon olmayacak. Süleyman Seba, Beşiktaş’ı üzmeyin demiş. Bugün stadyumda bu vardı. Seba’nın bir bildiği varmış."










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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    antalya baskani ne demis ki
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