Ali Şafak Öztürk: "Fikret Orman, Kulüpler Birliği Başkanı olmak istiyordu"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına "Böyle laflar yakışmıyor" derken, kendilerini küçük görmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu doğru bir hareket değil. Ben finansal durumum daha iyi diye Fikret Orman'ı küçük görsem doğru olur mu? Yanaktan makas alınacak başkan ya da kulüp değiliz" diye konuştu.



Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, lige iyi başlamak istediklerini ancak olmadığını ifade ederek, "İlk maç ve rakip geçen senenin şampiyonu Beşiktaş. Kafamızda puan almak vardı ama maalesef olmadı. Ama şekli üzdü. Özellikle penaltı sadece bizim için değil başka seyirciler için de bu durumda. Cüneyt Çakır gibi bir hakeme yakışmadı" dedi.



Öztürk, Ahmet Nur Çebi'nin maç sonrası yaptığı açıklamalara da cevap vererek, "Bu kadar olgun, büyük spor camiasında olan kişilere böyle şeyler yakışmıyor. Çocuk değiller sonuçta. Geçen sene de üst akıl dediler. Geçen sene Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenen Antalyaspor tarihinde başkan yok. Geçtiğimiz günlerde Eto'o'yu istediler ama vermedik. Hangi kafa yapısıyla bunu söylüyorlar. Şimdi geliyorlar el sıkmadır, böyle ağırlayacağız, onların yaptığı ayıbı yapmayacağız diyorlar. Bırakalım artık yeter. Özellikle Süleyman Seba gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli bir başkanın ölüm yıldönümünde bu yakışmıyor, çocuk değiliz" dedi.



"FİKRET ORMAN'I KÜÇÜK GÖRSEM DOĞRU OLUR MU?"

Geçtiğimiz yıl Eto'o transferi konusunda Beşiktaş'la karşı karşıya geldiklerini söyleyen Öztürk, "Onlar bir şey diyor, biz karşılık veriyoruz. Bizim açımızdan da onların açısından da olmaması lazım bunu. Lider olacaksanız doğru lider olacaksınız. Başkalarına örnek olmak istiyorsanız doğru şekilde olmalısınız. Bunlar koskoca adamlar. Ben 33 yaşında bir başkanım. Hala belki öğreneceğim çok şey var. Ama o olgunluğu gösterecek, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi gibi insanlar olmalı. Bana doğru yolu gösterecek insanlar olmalı. Genel anlamda yakışmıyor. Bir küçümseme var, Antalyaspor kulübüne ya da diğer kulüplere. Yöneticiler kulüplerin büyüklüğünü kullanarak ego büyüklüğüne giriyorlar. Kendilerini olduğundan büyük sanıyorlar. Ben finansal durumum çok daha iyi diye, Fikret Orman'ı küçük görsem doğru olur mu? Aynı şekilde kulüp olarak da Anadolu kulüplerine ve başkanlarına nezaket göstermeliler" dedi.



"FİKRET ORMAN, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanı olmak istediğini ifade eden Ali Şafak Öztürk, "Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı isteyen birisi. İstemediğini açıkladı ama biz toplantıdaydık ne olduğunu gördük. Orada hiç istemiyor gibi bir görüntü yoktu. Doğru liderlik çok önemli. Beşiktaş çok büyük bir takım çok büyük bir camia. Bu sene de şampiyon olabilirler. İnşallah Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecekler. Ama büyüyelim biraz yöneticiler olarak. Benim de karşılık verme konusunda yanlışlarım var. Ama biz yanaktan makas alınacak bir kulüp ya da başkan profili çizmek istemiyorum. Lütfen kendilerinden rica ediyorum, bunları bırakalım, bunlar ufak şeyler" diye konuştu.



"ARTIK HUSUMET BİTSİN"

Bugün itibariyle husumetin bitmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Öztürk, "Bugün artık husumet bitsin. Bugün maçı da kazandılar bitsin artık. Lütfen açıklama yapmasınlar. Geçen seferki maçta hocası, ikinci başkanı, başkanı açıklama yapıyor. Bir de kişisel açıklama yapıyor. Biz kulüp hakkında açıklama yapıyoruz. Benim hakkımda 'Üst akıl, gibi saçma sapan açıklamalar yapılıyor. 10 yaşında çocuk değiliz. Eğitim seviyesi yüksek olan insanlara, bu seviyedeki insanlara yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Öztürk son olarak Samuel Eto'o ile ilgili olarak da, "Eto'o Antalyaspor'da kalacak. Kendisiyle inşallah daha uzun sürelerde hedeflerimize de koşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.





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