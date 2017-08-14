Ali Şafak Öztürk: "Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi örnek olmalı"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş maçını değerlendirdi. Öztürk, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Antalyaspor başkanı başkalarının aklıyla hareket ediyor.” sözlerine de cevap verdi.

Ali Şafak Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olmadı maalesef. Deplasmandasınız, seyircisiz bir maç. Kafamızda puan almak vardı. Ama olmadı. Olmama şekli biraz üzdü. Özellikle penaltı başka seyirciler için de kafalara oturmadı. Cüneyt Çakır, kalitesindeki bir hakeme yakışmıyor.

Bu kadar olgun, büyük insanlara yakışmıyor. Geçen sene üst akıl dediler. Saçma sapan şeyler. Sene başında Eto’o’yu istediler. Eto’o’yu vermedik. Hangi kafa yapısıyla konuşuyorlar? Biz onların yaptığı ayıbı yapmayacağız dediler. Seba gibi bir başkanın ölüm yıldönümünde bunlar yakışmıyor. Çocuk değiliz. Eto’o transferinden itibaren başladı. Onlar bir şey diyorlar, biz karşılık veriyoruz. Böyle olmamalı. Lider olacaksanız, hak ederek lider olacaksınız. Bunlar koskoca insanlar. O olgunluğu gösterecek insanlar onlar olsun. Böyle yakışmıyor. Bir küçümseme var. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi örnek olmalı. Ben daha 33 yaşındayım."

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