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FUTBOL

Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:59:44

  • 1 Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
    1 | 17

    İspanya Süper Kupası ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'le karşılaştı.

  • 2 Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
    2 | 17

    Barcelona maça Ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Ivak Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi ve Gerard Deulofeu 11'iyle başladı.

  • 3 Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
    3 | 17

    Real Madrid ise Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Carlos Casemiro, Isco, Mateo Kovacic, Karim Benzema, Gareth Bale 11'iyle sahaya çıktı.

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  • 4 Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
    4 | 17

    Nefes kesen 'El Clasico'nun ilk yarısı 0-0 sona erdi.

  • 5 Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
    5 | 17

    Real Madrid, 50. dakikada Gerard Pique'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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