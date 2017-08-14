FUTBOL
Barcelona: 1 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:59:44 | Güncelleme: 01:39:01
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İspanya Süper Kupası ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'le karşılaştı.
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Barcelona maça Ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Ivak Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi ve Gerard Deulofeu 11'iyle başladı.
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Real Madrid ise Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Carlos Casemiro, Isco, Mateo Kovacic, Karim Benzema, Gareth Bale 11'iyle sahaya çıktı.
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Nefes kesen 'El Clasico'nun ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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Real Madrid, 50. dakikada Gerard Pique'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
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Galacticos'ta 58. dakikada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema yerine oyuna dahil oldu.
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Barcelona, 77. dakikada Lionel Messi'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.
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Bu golden 3 dakika sonra Isco'nun asistinde Cristiano Ronaldo, Real Madrid'i yeniden öne geçirdi.
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Cristiano Ronaldo 82. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
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10 kişi mücadele eden Real Madrid, 90. dakikada Marco Asensio ile skoru 1-3 yaptı.
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Real Madrid, 16 Ağustos'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.
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Hakem Ricardo De Burgos, El Clasico'da 9 kez sarı kart, 1 defa da kırmızı kartına başvurdu.
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