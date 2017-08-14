Balıkesirspor BALTOK: 2 - Adana Demirspor: 2

BALIKESİRSPOR BALTOK: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 2
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Oktay Önge
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen (Dk. 76 Furkan Çil), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama
ADANA DEMİRSPOR: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Atakora, Lingane, Tambe, Adil Demirbağ, Rustemovic (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 46 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 88 Atabey Çiçek), Sezer Özmen
GOLLER: Dk. 3 Savaş Yılmaz, Dk. 45 Tambe (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 16 Kethevoama, Dk. 45 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)
SARI KARTLAR: Dk. 5 Adil Demirbağ, Dk. 29 Rüstemovic, Dk. 81 Mendy (Adana Demirspor), Dk. 49 Oğuz Yılmaz, Dk. 80 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)