Pepe: "Beşiktaş'a gelmeyi kendim seçtim"

İlk kez seyircisiz bir maçta forma giydiğini ifade eden Pepe, "Çok garipti. Biz işimize odaklandık ve bizim için önemli olan galibiyeti aldık. İstanbul'a yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Ben de ailem de burada mutluyuz. İnsanlar bizi iyi karşılıyor. Yavaş yavaş alışacağım. Beşiktaş'a gelmeyi kendim seçtim. Madrid'de güzel bir dönem geçirdim, büyük kupalar kazandık. Burada her gün sıkı çalışarak Beşiktaş taraftarına bu mutlulukları yaşatmak istiyorum. Her geçen gün hocanın oyun anlayışına adapte olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



"GOL ATARSAM MUTLU OLURUM"

İşinin gol atmak değil, defans yapmak olduğunu söyleyen Pepe, "Önceliğim defans yapmak ancak gol atarsam mutlu olurum. Yine de ilk hedefim iyi defans yapmak. Ligin ilk maçıydı benim için. Hazırlık dönemine de geç katıldım. Büyük oyuncular zor durumlardan yeniden üste çıkmayı bilirler, bugün de ilk adımlarını attık" diye konuştu.



CENK TOSUN'DAN PENALTI YORUMU

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun karşılaşma sonrasında konuştu. Başlangıçların çok önemli olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Bunun bilincindeydik. Lige iyi başladık. 90 dakika maçın hakimiydik. Zemin istediğimiz gibi değildi ama bu sıcak havada üstesinden gelmeyi bildik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Kasımpaşa maçına odaklanacağız" dedi.



Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da konuşan Tosun, "Ceza sahası içinde ince dokunuşlar bile yetiyor dengenin bozulması için. Biz de kaval kavala çarptık, videoda çok belli olmuyor belki ama Cüneyt Hoca da gördü ve duydu galiba kaval kavala çarptığımızı" ifadelerini kullandı.



"REKABET OLMAZSA BAŞARI GELMEZ"

Attığı golden sonra 'Tosun Paşa' şarkısının çalınmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Tosun, takımdaki rekabetle ilgili olarak da, "Beşiktaş büyük bir kulüp. 3 kulvarda oynayacağımız için hocanın herkese ihtiyacı var. Hepimiz bu takıma faydalı olacağız. Rekabet olmazsa başarı da gelmiyor. Forvete son yıllarda iyi oyuncular geldi. Onlardan öğrenecek ve onlarla mücadele ederek tecrübe kazandım. Bu sene de sezon başından beri iyi çalıştım. Hocam da şans verdiği taktirde gollerimi atmaya devam edeceğim" diye konuştu.



Lens'le ilgili de konuşan golcü futbolcu, "Lens benim çok beğendiğim bir oyuncuydu, iyi bir transfer oldu. Ortalarını çok beğeniyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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