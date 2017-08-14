Beşiktaş - Antalyaspor yazar yorumları - Beşiktaş Antalyaspor maçı

UMUR TALU: ISSIZLIKTA NE OYNADIĞINI BİLMEZSİN!

Seyirciyi kovarsan, o tribüne Süleyman Seba gelir!

Hem Beşiktaş’ını hem de Rıza Kaptan’ını kucaklar ve kulağına fısıldar: “Beşiktaş’ı üzmeyin!”

Harika değil mi?

Lig başladı, üç maçta seyirci yok. İkisi “en büyük” denen takımların maçı.

Bir kısım “kesici ve yakıcı taraftar” ın futbol aşkıyla değil, bizatihi nefretle, maçolukları, saldırganlıkları ile var olabildiği ve kulüpleri, oyuncuları, kendilerinin on-yüzbin katı taraftarı yaktıkları açık...

'Beşiktaş'ı üzmeyin' Vodafone Park’a seyircisiz çıkan Beşiktaş’ın tribünlerine Süleyman Seba’ya ait görseller konulurken, efsane başkanın “Beşiktaşı üzmeyin” mesajı da yer aldı. Oyuncular da maç öncesi “Kalbimizdesin” yazan tişörtle ısındı.

Ama “hukuk devleti”nde de zaten ortadan kaybolan suçun şahsiliği statta hiç yok! O bıçak çekiyor, tribüne kuraklık geliyor. O dünyayı yakıyor, takım ıssızlığa kalıyor.

Tedbirsiz devlet ve federasyon ceza kesmede usta!

Seyircisiz üç maçla başlayan sezon seyre değer olsun!

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Issızlıkta, Beşiktaş kalabalık kadro rahatlığıyla sahada. Adriano, Negredo, Medel, Töre, Gökhan Gönül’süz bir ilk 11.

Marcelo’yu verip Pepe ile Medel almışsın. Medel esasen ikinci Atiba. Artık yorulan “Örümcek adam”ın yerinde oynayabilecek “Pitbul!” Bazı Şampiyonlar Ligi maçlarında ikisini yan yana görmek de mümkün.

Aboubakar’sız kalıp hem Negredo hem Lens bulmuşsun. Hastaneden gelen Caner’i de ekle. Gökhan Töre; bekleyebilir, hiç acelesi yok.

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7 dakika 3 korner başladı Beşiktaş. Ama maç hızlı değil. En sık pozisyon, yere düşenler. İlk önemli fırsatın Beck’e gelmesini kendi de kabullenemedi; ne yapacağını şaşırdı.

Sonrasında Pepe önce direkle tanıştı ve haber verdi: Bu ligde ben epey böyle gol atarım!

40’ıncı dakika mırıldanıyorum: Kötü maç!

Antalya da Konya gibi, Beşiktaş’ı kötü oynamaya zorladı. Konya’dan farkı, kendi oynayamadı.

Maç daha ziyade yere atarak, yerde yatarak!

Şuradan anlayın; Quaresma’nın ortası yok; iki kötü şutu var.

Direkle tanışan Pepe filelerle de tanışıyor. Çünkü olacağı bu, olabilecek de oydu ilk yarı!

Kıssadan hisse şu:

Pepe’yi aldığında bir savunmacı bir de santrfor transfer etmiş olursun!

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İkinci yarı da tatsız. Menez olsa, ağırlaşmış, geçen sezon kadar top kapamayan, top yapamayan Beşiktaş daha sıkıntılı olurdu.

Penaltı? Yandan bakınca değil, karşıdan bakınca penaltı! Hakem arkadan baktı, verdi.

Çöldeki vahalardan biri, Talisca’nın indirip dışarı vurduğu pozisyondu; pozisyon alışıydı.

En kötü anlardan bir ikisi, Cenk’in ayağında topla ne yapacağını bilemesiydi.

Quaresma topsuz kalınca yine bileklik fırlatıp sezonu açtı!

Maçın hareketi, sonlarda Pepe’nin hatasıyla Fabri’nin yılların Eto’o’sundan aldığı toptu.

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Maçın Dili:

“Seyircisizlik cezası” zaten epey çorak olan sahaları iyice kurutuyor.

Çünkü sadece “seyretmeme cezası” değil, “seyredilmeme cezası”.

Futbol en çok buna üzülür...

Süleyman Seba da!

ERCAN TANER: KAZANAN DAİMA HAKLIDIR!

1- Öyle bir ilk yarıydı ki, sıkıntıdan patladım...

2- Antalyaspor, basketbolda Yugoslav faulu diye tarif ettiğimiz oyun tarzını benimsemiş... Hep faul, hep faul...

3 - Beşiktaş, seyircisiz atak geliştiremiyor... Orta saha üretken değil...

4- Caner hariç, kanat organizasyonları çok yetersiz bir Beşiktaş vardı, ilk yarıda...

5- Pepe’yi özellikle takip ettim. Kendi yarı sahasından, rakip savunmanın arasına attığı toplar çok iyi...

6- Duran toplarda, hem savunma hem de hücumda, zamanlaması mükemmel derken, golü attı...

7- Pepe’yi hücumda hava toplarında ne kadar iyi kullanırsan, o kadar maç kazanırsın ilkesini, zaten Real Madrid’den biliyoruz...

8- Şenol Güneş, şampiyon olmuş kadroyla başladı, Pepe hariç... Bu karara saygı duyarım, ama bu takımın birinci santrforu, tartışmasız Negredo olacak... Bu belli...

9- Talisca, tam hazır değil, hatta bitik hala... Oğuzhan, oyuna ağırlığını koyamadı. Atiba, formayı Medel’e teslim edecek, çünkü pili bitmiş cep telefonu gibi oynuyor...

10- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak istiyorsa, şartları zorlayacak ve uluslararası tecrübesi olan bir stoperi mutlaka kadrosuna katacak!

11- Tosic’in iyi niyeti, bu ligde ancak iş yapar...

12- Babel, sezon başı değil, sonu yaklaşmış gibi, çok kuvvetsiz geldi bana... Böyle olmaz!

13- Tosun Paşa’nın penaltı pozisyonunda karar, bana göre yanlış... Çok kolay penaltı verdi Cüneyt Çakır...

Cenk Tosun'dan penaltı yorumu Maça iyi başladık.Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ceza sahasının içinde çok küçük dokunuşlar bile yetiyor. Kendimi yere atmadım, dengem bozuldu. Kaval, kavala çarpıştı.

14- Tolgay, Oğuzhan değişikliği için Şenol Güneş geç bile kaldı... Oğuzhan çok formsuzdu dün akşam...

15- Beşiktaş çok iyi oynamadı, bu oyunda iyi oynamadan da üç puan almak önemli... Antalyaspor’un eksiklerini biliyorum, ama adam adama markajla, deplasmanda büyük maç kazanmak hayaldir...

BÜLENT YAVUZ: PENALTI ÇAKIR'A YAKIŞMADI

Beşiktaş-Antalya maçı seyircisiz oynandı. Bu tür maçların tadı da tuzu da yoktur. Bu müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yaptı. Penaltıya gelinceye kadar neredeyse mükemmele yakın maç yönetti. Özellike avantaj kuralını çok iyi uygulayarak çağdaş hakemlikten örnekler verdi. O kadar güzel işler yapan hakem Çakır, 63. dakikada olmayan bir penaltıya hükmetti.

Hakem, Antalya ceza alanına giren Cenk’in Diego tarafından düşürüldüğü gerekçesiyle beyaz noktayı gösterince, neredeyse bütün Antalyalılar etrafını sardı. Pozisyonun penaltıyla alakası yoktu. Hakemin; top, Diego ve Cenk istikametinde perdelendiğini gördüm. Bu tür şanssızlıklar olur. Ancak adınız Cüney Çakır ise leb demeden leblebiyi anlamanız gerek. Ne diyelim; bu penaltı Cüneyt Çakır’a yakışmadı.

Beşiktaş Antalyaspor maçı

süleyman seba

Süper Lig maç özetleri