Trabzonspor - Konyaspor maçının yazar yorumları

HALUK AYYILDIZ: SELÇUK DA GELMELİ

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayalım... Trabzon, 50. yılında umarım şampiyonluğu alır ama bizim gerçekleri söylememiz gerekiyor. Takım net şekilde henüz hazır değil. Yeni transferler Kucka (çizgiden çıkardığı top dışında) ve Bongonda, Konya maçında verimli değildiler. Alışma dönemindeler diyelim ve iyimser olalım. Buradaki en önemli kazanım Burak Yılmaz. 2010-11 sezonundan sonra Trabzon’da ilk kafa golündeki vuruşu yapan oyuncu görmedik. Kral’ın dönüşü muhteşem oldu.

Süper Kupa sahibi Trabzonlu Mustafa Akçay, Fırtına’yı mükemmel etüt etmiş. Topa hep önde bastı, sert futbol oynadı ve daha 5. dakikada Okay Yokuşlu’nun hatasıyla Fofana ile öne geçmeyi bildi. Amatör küme oyuncusu bile böyle sorumsuz davranamazdı. Kucka ile o bölgede henüz uyumlu olamadıkları görüldü.

Gelelim Burak Yılmaz’ı oynatacak ya da daha fazla gol attıracak isme... Madem Burak Yılmaz’ı aldınız, Selçuk İnan’ı da getirin. Selçuk, Burak’a goller attırdığında kimse eskiye bakmaz. Artık futbolda duygusallık yok profesyonellik var. Kimseler kızmasın. Eğer 50. yılda şampiyonluk isteniyorsa bu tür tecrübeli oyunculara kimse hayır dememeli.

Sonuç olarak Trabzonspor, Konyaspor’u da zor da olsa Burak Yılmaz’ın attığı gollerle yenip üç puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe maçı öncesi bu morale ihtiyaç vardı. Kadıköy’de çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor.

KRAL'IN DÖNÜŞÜ! 2017-18 sezonu öncesi yeniden Trabzonspor´a dönen ve Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla bin 919 gün sonra bordo mavili formayla sahaya çıkan Burak Yılmaz, sezona golle başladı. Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, bordo mavili taraftarlara umut verdi.

NE DE OLSA YILMAZ

Burak, Burak, Burak... Başkası yalan Türkiye’de. Konya maçı tıkadığında sahneye çıkan isim yine Burak oldu. Her zamanki gibi ceza sahası içinde nerede duracağını çok iyi bildiğinden iki stoperin hatasını iyi değerlendirip galibiyet golünü attı. Hoş geldin Trabzon’a...

KONYA’YA TEBRİKLER

Trabzonspor’dan daha hazır görüntü verdiler. Maçın son dakikalarında öne de geçebilirlerdi. Ancak Burak Yılmaz faktörü dengelerini bozdu. Mustafa Reşit Akçay hoca üzülmesin kaybettikleri için. Konya kesinlikle iyi yolda.

KONYA'DA DEPREM: TRAORE'NİN AYAĞI KIRILDI

Durica’nın sert darbesiyle hastanelik olan Durica’nın ayağında parçalı kırık tespit edildi. ameliyata alınan Burkina Fasolu oyuncu en az 3 ay forma giyemeyecek. Maçı uzatmalarda kaybeden Konya, 90 dakikanın ardından gelen haberle sarsıldı.

Ayağı kırılan abdou razack Traore ameliyata alındı. ikinci yarının başında Jan Durica, atağa kalkmaya çalışan abdou razack Traore’yi sert bir hareketle durdurdu. Bileğine gelen darbeyle havada takla atan Burkina Fasolu oyuncu, acı içinde yerde kaldı. ayağa kalkmak isterken tekrar yere düşen Traore, sedyeyle oyun dışına alındı.

Hakem Hüseyin Göçek, bu sert harekete sadece sarı kart göstermekle yetindi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edildi. ameliyata alınan Traore’nin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BÜLENT YAVUZ: DURİCA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Hakem Hüseyin Göçek, Trabzon adına özellikle disiplin uygulamalarında fazlaca toleranslıydı. 16. dakikada Pereira, Fofana’nın ayak tarak kemiğine net bir şekilde basarak topu aldı. Hakem faulü verdi ama Pereira’ya kart göstermedi. Oyuncular daha sonra cesaretlenerek sert oynamaya başladılar. 35’te Pereira ve Fofana’nın top kapma mücadelesinde, bir kez daha Trabzonlu oyuncu, yine Konyalı futbolcunun ayağına sert müdahalede bulundu. Canı yanan Fofana, Pereira’yı iteyerek yere düşürdü. Saha karıştı. Hakem iki oyuncuya da sarı gösterip durumu idare etti. Oysa Pereira’nın hareketi sarıdan fazlaydı. 52’de Durica, acımasızca Traore’nin ayak bileğine bastı. Bu kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem sarı verdi. 90’da Kucka, Milosevic’e sert müdahalede bulundu. Hakem burada da kartı geciştirdi.