FUTBOL
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:59:19 | Güncelleme: 12:09:51
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Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un yaptığı şok edici hamleye rağmen Giuliano'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'den ezeli rakibine misilleme geliyor...
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Sarı-Lacivertliler ısrarla Roman Neustadter'i kadrosuna katmak isteyen Spartak Moskova'dan Trabzonspor'un gözdesi olan Serdar Taşçı'yı istediği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'yu gözden çıkaran Rus kulübüne "6 milyon Euro ve Serdar Taşçı'yı verin" teklifini yaptığı belirtiliyor.
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Sarı-Lacivertliler eğer planını hayata geçirirse bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
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Yönetim böylece hem savunma hattına yerli bir stoper almış olacak hem de Trabzonspor'a darbe indirecek.
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Spartak Moskova'nın da Fenerbahçe'nin masaya getirdiği öneriye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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Yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor yönetimiyle her konuda anlaşan Serdar Taşçı'nın da Fenerbahçe'de oynamaya oldukca sıcak baktığı belirtiliyor...
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Spartak Moskova kulübü, uzun süredir görüştüğü Trabzonspor'a "Yeni bir stoper alıncaya kadar Serdar Taşçı'yı'ı bırakmayız" yanıtını vermişti.
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Rus kulübünün Fenerbahçe'den Roman Neustadter'i transfer etmesi durumunda Türk futbolcunun transferine onay vermesi bekleniyor.
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Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesine Trabzonspor'un tepkisi merakla bekleniyor.
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