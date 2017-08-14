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FUTBOL

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:59:19

  • 1 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
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    Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un yaptığı şok edici hamleye rağmen Giuliano'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'den ezeli rakibine misilleme geliyor...

  • 2 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
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    Sarı-Lacivertliler ısrarla Roman Neustadter'i kadrosuna katmak isteyen Spartak Moskova'dan Trabzonspor'un gözdesi olan Serdar Taşçı'yı istediği öğrenildi.

  • 3 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
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    Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'yu gözden çıkaran Rus kulübüne "6 milyon Euro ve Serdar Taşçı'yı verin" teklifini yaptığı belirtiliyor.

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  • 4 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
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    Sarı-Lacivertliler eğer planını hayata geçirirse bir taşla iki kuş vurmuş olacak. 

  • 5 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a misilleme
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    Yönetim böylece hem savunma hattına yerli bir stoper almış olacak hem de Trabzonspor'a darbe indirecek.

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