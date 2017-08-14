Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri

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"31 Temmuz'da biz Lucescu'yu aradık. Lucescu bize dedi ki, 'G.Saray'la biz anlaşamadık' Çünkü ben sahada olmak istiyorum, Galatasaray bana sportif direktörlük teklif ediyor diyor ve prensipte anlaşıyorlar"