FUTBOL
Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:30:17 | Güncelleme: 12:40:48
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun Milli Takımın başına getiriliş sürecini sert ifadelerle eleştirdi:
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"Türk teknik direktörlere dururken niye Lucescu? Asla yabancı olduğu için söylemiyorum.
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Antrenörlüğünü bir kenara ayırıyorum. Önemli bir teknik adam. Ama operasyonla getirilen, bizim insanmıza saygı duymayan bir insan.
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Sebebini söyleyeyim: Canlı yayında sayın başkan Yıldırım Demirören şu cümleyi kullandı;
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"31 Temmuz'da biz Lucescu'yu aradık. Lucescu bize dedi ki, 'G.Saray'la biz anlaşamadık' Çünkü ben sahada olmak istiyorum, Galatasaray bana sportif direktörlük teklif ediyor diyor ve prensipte anlaşıyorlar"
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Yıldırım Bey'in ifadeleri böyle. Lucescu ben sahada olmak istiyorum demiş.
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Sonra 1 Ağustos'ta Galatasaray Başkanı Dursun Bey Lucescu'ya gidiyor. Bir hafta öncesinden randevu almış. Görüşmeler devam ediyor. Ve Lucescu efendi Galatasaray Başkanına "Ben Federasyonla anlaştım. Sen zahmet etme." demiyor.
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Koskoca dünya kulübü Galatasaray'ın başkanına gelme demiyor. Ve Federasyon'da Ali Dürüst Bey Galatasaray'ın önemli bir değeridir.
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Bilip de Lucescu'yu almaya gidiyorsun. Ve sen koskoca Galatasaray kulübüyle, milyonlarca Galatasaraylı ve Türkiye'deki 81 milyon insanla ki bu sadece G.Saray, Fenerbahçe mevzusu değil.
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Ben Fenerbahçeliyim. Lucescu efendi, sen Galatasaray Kulübüyle alay edemezsin. Yalan da söyleyemezsin. Ve sen milli takımın başına da gelemezsin böyle.
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Dünya Kupası'na gitsek ne olur gitmesek ne olur. Diyelim ki gitmedik. Hayat mı bitiyor? Yaşam devam ediyor.
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Ama böyle insan kaynakları olduğu zaman Federasyon başkanın gizliden anlaşıyorsa, o antrenör Galatasaray başkanını ayağına kadar getirtiyorsa... Günah ya..."
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