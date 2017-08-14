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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:30:17

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
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    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun Milli Takımın başına getiriliş sürecini sert ifadelerle eleştirdi:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
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    "Türk teknik direktörlere dururken niye Lucescu? Asla yabancı olduğu için söylemiyorum. 

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
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    Antrenörlüğünü bir kenara ayırıyorum. Önemli bir teknik adam. Ama operasyonla getirilen, bizim insanmıza saygı duymayan bir insan. 

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  • 4 Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
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    Sebebini söyleyeyim: Canlı yayında sayın başkan Yıldırım Demirören şu cümleyi kullandı;

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Lucescu'ya sert eleştiri
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    "31 Temmuz'da biz Lucescu'yu aradık. Lucescu bize dedi ki, 'G.Saray'la biz anlaşamadık' Çünkü ben sahada olmak istiyorum, Galatasaray bana sportif direktörlük teklif ediyor diyor ve prensipte anlaşıyorlar"

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