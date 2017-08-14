Lucescu, Aykut Kocaman'la görüşecek

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman ve teknik ekibiyle görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelecek.
GÜNEŞ VE TUDOR'LA DA GÖRÜŞECEK
Rumen teknik adam, kritik milli maçlar öncesinde Süper Lig'deki kulüplerin teknik adamlarıyla görüşüp, fikir alışverişinde bulunacak. Lucescu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş ile de biraraya gelecek.
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