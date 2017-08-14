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Lucescu, Aykut Kocaman'la görüşecek

Lucescu, Kocaman'la görüşecek

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Aykut Kocaman ile görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidecek.

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:53:21 Güncelleme: 12:56:44

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman ve teknik ekibiyle görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelecek.

GÜNEŞ VE TUDOR'LA DA GÖRÜŞECEK

 

Rumen teknik adam, kritik milli maçlar öncesinde Süper Lig'deki kulüplerin teknik adamlarıyla görüşüp, fikir alışverişinde bulunacak. Lucescu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş ile de biraraya gelecek.

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