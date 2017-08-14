Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Fenerbahçe'ye gelecek mi?

ABOUBAKAR İÇİN YENİ TEKLİF
Forvet bölgesine bir takviye daha yapma hazırlığında olan Fenerbahçe, Porto'nun Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar için teklif yapacak. Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 65'lik haklarına sahip olan Lorient'e 6 milyon euro, şu anda forma giydiği kulüp olan Porto'ya ise 2 milyon euro önerecek.
EMRE MOR BEKLENİYOR
Inter ile henüz anlaşamayan Emre Mor için Borussia Dortmund'a oyuncuyu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe, beklemeye geçti. Sarı Lacivertliler, Emre'den gelecek habere göre yeni bir kanat transeri yapacak.
SAHTE TEKLİF!
Roman Neustadter'e gelen 8 milyon euro'luk teklifin sahte olduğu çıktı. Türkiye pazarındaki menajerler tarafından Fenerbahçe'ye getirilen teklifin herhangi bir resmiyeti olmadığı ve gerçeklik taşımadığı belirtildi.
BABA RAHMAN GELEBİLİR
Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Schalke 04'de kiralık olarak geçiren Baba Rahman'ı kadrosuna katmak istiyor.
''TÜRKİYE'YE GİT!''
PSG Teknik Direktörü Henrique, Hatem Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye git' çağrısında bulundu. Henrique, Ben Arfa ile görüştüğü ve oyuncuya, 'Türkiye'de iyi bir lig ve coşkulu seyirciler var. Kariyerin için orası iyi bir seçim olacaktır.' dedi. Hatem Ben Arfa'nın ise hala karar vermediği belirtildi.