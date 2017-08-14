Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Fenerbahçe'ye gelecek mi?

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ABOUBAKAR İÇİN YENİ TEKLİF

Forvet bölgesine bir takviye daha yapma hazırlığında olan Fenerbahçe, Porto'nun Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar için teklif yapacak. Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 65'lik haklarına sahip olan Lorient'e 6 milyon euro, şu anda forma giydiği kulüp olan Porto'ya ise 2 milyon euro önerecek.