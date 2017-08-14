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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:38:29

  • 1 Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)
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    ABOUBAKAR İÇİN YENİ TEKLİF

    Forvet bölgesine bir takviye daha yapma hazırlığında olan Fenerbahçe, Porto'nun Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar için teklif yapacak. Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 65'lik haklarına sahip olan Lorient'e 6 milyon euro, şu anda forma giydiği kulüp olan Porto'ya ise 2 milyon euro önerecek.

  • 2 Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)
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    EMRE MOR BEKLENİYOR

    Inter ile henüz anlaşamayan Emre Mor için Borussia Dortmund'a oyuncuyu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe, beklemeye geçti. Sarı Lacivertliler, Emre'den gelecek habere göre yeni bir kanat transeri yapacak. 

  • 3 Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)
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    SAHTE TEKLİF!

    Roman Neustadter'e gelen 8 milyon euro'luk teklifin sahte olduğu çıktı. Türkiye pazarındaki menajerler tarafından Fenerbahçe'ye getirilen teklifin herhangi bir resmiyeti olmadığı ve gerçeklik taşımadığı belirtildi. 

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  • 4 Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)
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    BABA RAHMAN GELEBİLİR

    Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Schalke 04'de kiralık olarak geçiren Baba Rahman'ı kadrosuna katmak istiyor. 

  • 5 Fenerbahçe'de transfer harekatı (14 Ağustos 2017)
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    ''TÜRKİYE'YE GİT!''

    PSG Teknik Direktörü Henrique, Hatem Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye git' çağrısında bulundu. Henrique, Ben Arfa ile görüştüğü ve oyuncuya, 'Türkiye'de iyi bir lig ve coşkulu seyirciler var. Kariyerin için orası iyi bir seçim olacaktır.' dedi. Hatem Ben Arfa'nın ise hala karar vermediği belirtildi. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 7 dakika önce
    abubakar ı almayınnnn...bienvenu gibi elimizde patlar.
  • Misafir 11 dakika önce
    çapsiz baskanin capsiz hocasi ustune üstluk birde çapsiz kalecisi var.
  • Misafir 12 dakika önce
    Aziz başkan çok bildiği için bu salihi 11 milyon euroya romaya satmadi . bu başkanin çapi bu kadar.
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