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Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Mitrovic, Milli Takım'dan davet aldı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım kadrosuna davet edildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:02:06 Güncelleme: 17:08:27

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında, Eylül ayında Kosova ve Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da milli takım aday kadrosu açıklandı.

9 Eylül Cumartesi günü Milli takımımızın konuk edeceği Hırvatistan'da Teknik Direktör Ante Cacic'in açıkladığı, Beşiktaşlı Matej Mitrovic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

KALECİ: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic(Dinamo Zagreb)

DEFANS: Domagoj Vida(Dinamo Kiev), Dejav Lovren(Liverpool), Sime Vrsaljko(Atletico Madrid), Josip Pivaric(Dinamo Kiev), Matej Mitrovic(Beşiktaş), Borna Barisic(Osijek), Zoran Nizic(Hajduk) 

ORTA SAHA: Luka Modric(Real Madrid), Ivan Rakitic(Barcelona), Ivan Perisic(İnter)Mateo Kovacic(Real Madrid), Milan Badelj(Fiorentina), Marcelo Brozovic(İnter), Marko Rog(Napoli), Filip Bradaric(Rijeka), Mario Pasalic(Spartak Moskova)

FORVET: Mario Mandzukic(Juventus), Nikola Kalinic(Fiorentina),Andrej Kramaric(Hoffenheim), Duje Cop(Cagliari)

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