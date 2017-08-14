Valencia, Luis Nani'yi satış listesine koydu

Valencia, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den transfer ettiği Luis Nani'yi satış listesine koydu.

Super Deporte'nin haberine göre Valencia, forvet transeri yapmak için Luis Nani'yi satmaya karar verdi. Oyuncunun yüklü maaşından kurtulmak isteyen İspanyol kulübü, Luis Nani için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya başladı.

'GERİ DÖN LUIS NANI'

Bu kararın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Twitter'da #ComeBackLuisNani (Geri Dön Luis Nani) hashtag'i başlattı. Hashtag kısa sürede Türkiye ve Dünya gündeminde zirveye çıktı.

Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 25 maça çıkan Luis Nani 5 gol 8 asistlik bir performans sergiledi. Portekizli yıldızın kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.