Galatasaray Kayserispor Maçı CANLI YAYIN

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

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GALATASARAY - KAYSERİSPOR



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Garry Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Carole, Koray, Atalay, Recep

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Toledo, Güray, Deniz, Boldrin, Gyan, Umut

YEDEKLER: Muammer, Şamil, Varela, Mendes, Badji, Erdal, Erkan, Canberk, Mujangi, Atila Turan

TEKNİK DİREKTÖR: Mariusi Şumudica

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21:45

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Halis Özkahya

43. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.



KAYSERİSPOR SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu. İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



ULAŞIMDA KOLAYLIK

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu ilk maçında yarın Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray taraftarına ulaşımda kolaylık sağlandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maç öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, stada gelecek taraftarlar için bildiri yayımladı. Buna göre Metro Ve Marmaray Seferleri gece saat 01.00'a kadar uzatıldı.

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