Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 yendi. İşte Galatasaray maç özeti ve maçın detayları

Galatasaray, yeni sezondaki ilk maçında Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve ilk hafta sonunda liderliğe oturdu. Galatasaray'ın gollerini Tolga Ciğerci, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis attı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray'da Igor Tudor sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Garry Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Gomis 11'ini sürdü. Kayserispor ise Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Toledo, Güray, Deniz, Boldrin, Gyan, Umut 11'iyle Türk Telekom Arena'da puan aradı.

Mücadelenin ilk golü 16. dakikada Tolga Ciğerci'den geldi. Mariano'yla paslaşan Garry Rodrigues, sıfıra inerek ortaladı. Altıpas içindeki Tolga, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

Kayserispor, 29. dakikada beraberliği yakaladı. Konuk ekipte, Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Levent Gülen skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaray, yediği golden sonra baskısını artırdı. Ceza sahasında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in güzel pasında, Younes Belhanda kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Belhanda, böylece ligdeki ilk golünü atmış oldu.

Galatasaray'da Gomis-Belhanda ikilisi, bu golden sadece iki dakika sonra tekrar sahne aldı. Faslı oyuncunun pasında ceza sahasında topla buluşan Gomis, iki rakibi arasından çıkarak güzel bir vuruş yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Gomis de Belhanda gibi Galatasaray formasıyla ligdeki ilk golünü Kayserispor karşısında kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre sönük geçti. Galatasaray'da 65. dakikada Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues'in pasında topu boş kaleye gönderse de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Ev sahibinde Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye, 73. dakikada oyundan alındı. Senegalli oyuncu yerini Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Sinan Gümüş'e bırakırken ortaya koyduğu performansla taraftardan alkış aldı. Sinan ise sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı tarafından ıslıklandı. Konuk ekipte 85. dakikada Tiago Lopez ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin son anlarına girilirken Bafetimbi Gomis bir gol daha buldu. Martin Linnes'in orta sahadan gönderdiği pasta topla ceza sahasına giren Fransız oyuncu, yaptığı sert vuruşla farkı 3'e çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray yeni sezona evinde galibiyetle başladı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

GALATASARAY: 4 - KAYSERİSPOR: 1

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando (Dk. 82 Koray Günter), Rodrigues, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Belhanda (Dk. 86 Eren Derdiyok), Gomis

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Güray Vural, Boldrin (Dk. 46 Mendes), Espinoza (Dk. 56 Badji), Deniz Türüç, Gyan (Dk. 71 Bia), Umut Bulut

GOLLER: Dk. 16 Tolga Ciğerci, Dk. 35 Belhanda, Dk. 37 ve 87 Gomis (Galatasaray), Dk. 29 Levent Gülen (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Belhanda, Dk. 90+1 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 18 Boldrin, Dk. 19 Espinoza (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Lopes (Kayserispor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada Maicon'un kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung, üzerine gelen sert şutta topu güçlükle önledi. Lung'dan dönen topu alan Gomis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1

35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

39. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında Fernando'nun kafayla aşırttığı topa arka direkte Gomis'in vole vuruşunda yerden de seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

53. dakikada ev sahibi takım mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası yayı gerisine kadar sokulan Ndiaye'nin aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Tolga Ciğerci, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Tolga'nın uygun durumda vuruşunda Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı taca gönderdi.

73. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut'un penaltı noktası gerisinde kafayla vurduğu meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Linnes'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Gomis'in vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, 3 farklı üstünlük yakaladı. Linnes'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, sezona 3 puanla başladı. Son 2 sezonda ligde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle taraftarlarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada Tolga Ciğerci, 35. dakikada Belhanda, 37 ve 87. dakikalarda ise Gomis'in golleriyle sonuca giderken, Kayserispor'un tek golü 30. dakikada Levent Gülen'den geldi. Bu sonuçla lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını maç sonunda uzun süre alkışladı. Karşılaşma sonunda Muslera'yı sahaya davet eden taraftarlar, oyuncuya saha ortasında "üçlü" çektirdi.



BELHANDA TAKLA ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Belhanda ve Gomis, attıkların gollerin ardından kendileriyle özdeşleşen hareketleriyle gol sevinci yaşadı. Belhanda, takımını 2-1 öne geçiren golü sonrası takla atarak sevinç yaşarken, Gomis ise her iki golünün ardından tribünler önünde aslan yürüyüşü taklidi yaptı.



YENİ TRANSFERLER GÖZ DOLDURDU

Kayserispor karşısındaki mücadelesiyle alkış alan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı göz doldurdu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Mariano Ferreira Filho, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges, Badu Ndiaye, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis maçta forma giyerken, bu oyuncular sergiledikleri futbolla beklentileri karşıladı. Yeni transferlerden Gomis 2 gol, 1 asist, Belhanda ise 1 gol, 1 asistle maçı tamamladı.



EVİNDE ÜST ÜSTE 10. KEZ GALİBİYETLE BAŞLADI

Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, sahasında oynadığı sezon açılış maçlarında üst üste 10. kez kazanmayı başardı. Evinde son sezon açılış karşılaşmasını 1999-2000 sezonu ilk haftasında Gazinatepspor'a 2-1 yenilerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından taraftarı önünde ligin ilk hafta maçlarının hepsini kazanmayı bildi.



TUDOR YERİNDE DURAMADI

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Kayserispor maçı süresince adeta yerinde duramadı. Sık sık saha kenarına kadar gelerek oyuncularına taktik veren Hırvat teknik adam, atıllan gollerin ardından da büyük sevinç yaşadı. Sevincini teknik heyetiyle sarılarak kutlayan Tudor, maçın son dakikasına kadar sürekli oyuncularına ikazlarda bulundu.



NDIAYE'YE ALKIŞ, SİNAN'A ISLIK

Galatasaray taraftarları, maçın 72. dakikasında oyundan alınan Badu Ndiaye'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, yerine giren Sinan Gümüş'ü ise ıslıkladı. Maçtaki mücadelesiyle dikkatleri çeken Ndiaye, saha kenarına gelirken tüm stadın alkışını aldı. Yedek kulübesine oturmasına karşın alkışların sürmesi üzerine Ndiaye, tekrar saha kenarına kadar gelerek taraftarlara yine alkışla cevap verdi. Takımdan ayrılmak istediği açıklanan ancak kendisine kulüp bulamayan Sinan Gümüş ise sahaya girdiği anda ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncunun ayağına her top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi. Öte yandan, oyundan alınan isimlerden Fernando ve Belhanda'da yine alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.



KORAY GÜNTER, 1 SEZON SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fernando'nun yerine oyuna giren Koray Günter, 1 sezon aradan sonra formasına tekrar kavuştu. Genç savunma oyuncusu, geçen sezon öncesi hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından hiçbir resmi maçta oynayamamıştı.



GALATASARAY'DAN ANLAMLI DAVRANIŞ

Galatasaray Kulübü, iki minik taraftarını Kayserispor maçında ağırlayarak anlamlı bir davranışa imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, serebral palsi hastası Göktu Bozdemir ile geride kalan sezon Fenerbahçe derbisinde yenilen gol sonrası göz yaşlarıyla ekranlara yansıyan Mecit Doruk Karpuz'u Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Öte yandan, müsabakayı 31 bin 419 biletli izleyicinin takip ettiği duyuruldu.



KAYSERİSPOR'DA LOPES KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserisporlu oyuncu Tiago Lopes, kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 40. ve 85. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Lopes, takımının son dakikaları 10 kişi oynamasına neden oldu.



TUDOR ISLIKLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç öncesi taraftarlarca ıslıklandı. Maçın başlaması öncesi takım kadroları anons edilirken oyuncuları alkışlarla destekleyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör olarak Igor Tudor'un adının okunmasının ardından ise ıslıklarla Hırvat teknik adamı protesto etti.





FEGHOULI TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı son isim olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, maç öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı. "Yeni transferimiz Feghouli tribünleri selamlıyor" anonsuyla sahaya davet edilen yıldız oyuncu, tüm tribünleri gezerek taraftarlara el salladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler ise Feghouli'ye tezahüratlar ve alkışlarla karşılık verdi.



TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasına ilgisi yüksek oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Tribünlerde boşluklar olmasına karşın yaklaşık 30 bin taraftar karşılaşmayı izledi.



ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Galatasaray-Kayserispor maçında da unutulmadı. Maça iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren." pankartıyla çıkarken, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla yaşanan terör olayına tepki gösterdi.

galatasaray

kayserispor

süper lig

maç özeti