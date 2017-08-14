ÖNE ÇIKANLAR
Göztepe, Adama Traore
FUTBOL

Göztepe, Adama Traore'yi transfer etti

14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 27 yaşındaki sol bek Adama Traore'yi transfer etti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 19:16:01 Güncelleme: 19:19:42

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen sol bek Adama Traore'yi kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesi Fildişi Sahili'nde EF Yeo Martial takımında profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Avustralya temsilcisi Gold Coast United, Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve İsviçre'nin Basel takımlarında forma giydi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER