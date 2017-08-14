FUTBOL
Lucas Perez, Deportivo'ya dönmek istiyor
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:00:17 | Güncelleme: 20:06:13
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Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Lucas Perez'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Lucas Perez geçtiğimiz sezon 17 milyon sterlin karşılığında Deportivo La Coruna'dan Arsenal'a transfer olmuştu.
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Ancak Lucas Perez'in Arsenal macerası beklediği kadar iyi gitmedi.
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Arsenal'ın Alexandre Lacazette'i transfer etmesiyle, İspanyol futbolcu 9 numaralı formasını da Fransız yıldıza kaptırdı.
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Bunun üzerine Lucas Perez'in menajeri Fernandez Lovelle, oyuncusunun Deportivo'ya dönmek istediğini açıkladı.
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Lucas Perez ile ilgilenen kulüpler arasında, Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United da bulunuyor.
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Ancak İspanyol futbolcunun, önümüzdeki sezon Deportivo La Coruna'da forma giymeye daha sıcak baktığı öğrenildi.
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Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe de bir dönem Lucas Perez'le ilgilenen kulüpler arasındaydı.
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1988 doğumlu Lucas Perez daha önce Rayo Vallecano, Karpaty Lviv, Dinamo Kiev, PAOK, ve Deportivo La Coruna'da forma giymişti.
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