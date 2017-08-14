FUTBOL
Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:00:17 | Güncelleme: 20:25:20
-
1
1
|
14
Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Lucas Perez'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
-
2
2
|
14
Lucas Perez geçtiğimiz sezon 17 milyon sterlin karşılığında Deportivo La Coruna'dan Arsenal'a transfer olmuştu.
-
3
3
|
14
Ancak Lucas Perez'in Arsenal macerası beklediği kadar iyi gitmedi.
-
4
4
|
14
Arsenal'ın Alexandre Lacazette'i transfer etmesiyle, İspanyol futbolcu 9 numaralı formasını da Fransız yıldıza kaptırdı.
-
5
5
|
14
Bunun üzerine Lucas Perez'in menajeri Fernandez Lovelle, oyuncusunun Deportivo'ya dönmek istediğini açıkladı.
-
6
6
|
14
Lucas Perez ile ilgilenen kulüpler arasında, Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United da bulunuyor.
-
7
7
|
14
Ancak İspanyol futbolcunun, önümüzdeki sezon Deportivo La Coruna'da forma giymeye daha sıcak baktığı öğrenildi.
-
8
8
|
14
Lucas Perez'in menajeri Fernandez Lovelle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-
9
9
|
14
"Deportivo La Coruna'nın 10.9 milyon pound'luk teklifi Arsenal için iyi bir rakam."
-
10
10
|
14
"Deportivo geçtiğimiz sezon Lucas Perez'i 12.7 milyon pound'a satmıştı"
-
11
11
|
14
"Deportivo bu transferi gerçekleştirmek için her şeyini veriyor."
-
12
12
|
14
"Lucas oynamak istiyor ancak Arsenal'la sözleşmesi sürüyor. Ancak anlaşmanın sağlanacağını umuyorum"
-
13
13
|
14
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe de bir dönem Lucas Perez'le ilgilenen kulüpler arasındaydı.
-
14
14
|
14
1988 doğumlu Lucas Perez daha önce Rayo Vallecano, Karpaty Lviv, Dinamo Kiev, PAOK, ve Deportivo La Coruna'da forma giymişti.