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FUTBOL

Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:00:17

  • 1 Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
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    Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Lucas Perez'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

  • 2 Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
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    Lucas Perez geçtiğimiz sezon 17 milyon sterlin karşılığında Deportivo La Coruna'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

  • 3 Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
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    Ancak Lucas Perez'in Arsenal macerası beklediği kadar iyi gitmedi.

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  • 4 Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
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    Arsenal'ın Alexandre Lacazette'i transfer etmesiyle, İspanyol futbolcu 9 numaralı formasını da Fransız yıldıza kaptırdı.

  • 5 Menajeri, Lucas Perez için gelen teklifi açıkladı
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    Bunun üzerine Lucas Perez'in menajeri Fernandez Lovelle, oyuncusunun Deportivo'ya dönmek istediğini açıkladı.

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