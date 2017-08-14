Stoch: "Fenerbahçe belgeleri göndermedi"

Miroslav Stoch'un Fenerbahçe ve Devler Ligi itirafı! Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Çekya temsilcisi Slavia Prag'a transfer olan Miroslav Stoch, Şampiyonlar Ligi maçında oynayıp oynamayacağını bilmediğini söyledi.



Slavia Prag'ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi unsuru etkili olan Stoch'un bu hayalini gerçekleştirememe ihtimali bulunuyor.



Henüz Fenerbahçe tarafından gerekli belgelerin Slavia Prag'a ulaşmadığını söyleyen Stoch, ''Gerçekten bilmiyorum. Bir dakikada da galebilir, bir saatte de. Bekliyoruz ve şu an için bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir gün önce sorduğumuzda Fenerbahçe belgeleri göndermemişti. Yeni bir şey olursa ben de öğreneceğim'' ifadelerini kullandı.



Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 15 Ağustos Salı günü Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL ile karşı karşıya gelecek. Stoch, Slavia Prag'ın Güney Kıbrıs'a giden kafilesinde yer alırken, belgelerinin yetişmesi halinde görev yapabilecek.



MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Stoch'un menajeri Milan Lednicky transfer sonrasında konuşmuş ve "Stoch'a birçok teklif vardı. İspanya'dan, Fransa'dan ve Rusya'dan da teklifler geldi. Ancak o Şampiyonlar Ligi için Slavia Prag'ı seçti" ifadelerini kullanmıştı.

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