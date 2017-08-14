Galatasaray, Feghouli'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, bir süredir transferi için girişimlerini sürdürdüğü Sofiane Feghouli'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun eski kulübü West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık anlaşma sağlanan Feghouli ise Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki ilk karşılaşması olan Kayserispor maçı öncesinde sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Sarı-kırmızılılar, Feghouli için yarın saat 13:00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.250.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

Yukarıda bahsi geçen her bir sezon için;

Futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net ödeme yapılacaktır.

Buna ek olarak, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100.000 USD başarı primi ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Sofiane Feghouli