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Galatasaray, Kayserispor maçında 2 misafirini ağırladı

Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'ın iki özel misafiri vardı. Sarı-kırmızılılar, Göktu Bozdemir ve Doruk Karbuz'u konuk etti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 21:43:44 Güncelleme: 21:52:11

Süper Lig'e Kayserispor maçıyla başlayan Galatasaray, bugün Kayseri'de yaşayan Serebrap Palsi hastası Göktu Bozdemir ve geçen sezonki Fenerbahçe derbisi sonrası gündem olan Doruk Karbuz'u ağırladı.

İHA'da yer alan habere göre cumartesi günü sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki antrenmanını da izleyen Göktu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Harika bir stüdyonuz var. 24 saat GSTV izliyorum. 24 saatim Galatasaray ile geçiyor. Statta olmak çok güzel bir duygu. Ortak paydamız Galatasaray, Galatasaray sayesinde ayaktayım. Galatasaray'ın özlediğimiz günlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz'du. Ailesiyle birlikte Yalova'dan İstanbul'a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.

  • Göktu Bozdemir
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