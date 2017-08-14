Elazığspor: 0 - Altınordu: 2 | MAÇ SONUCU

Altınordu, sezonun ilk maçında Elazığspor'a konuk oldu. İzmir temsilcisi mücadeleden Mirkan Aydın ve Fatih Aktay'ın golleriyle 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Altınordu'nun 1997 doğumlu santrforu Fatih Aktay, yeni sezondaki ilk maçında ilk golünü attı. Yeni transfer Mirkan Aydın da ilk maçını boş geçmedi.
Elazığspor'da Serkan Kurtuluş, mücadelenin 81. dakikasında kırmızı kart gördü.
Elazığspor, haftaya Eskişehirspor'un konuğu olacak. Altınordu ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak
ELAZIĞSPOR: Soner Şahin, Bjarnason, Berk Yıldız, Maranhao (Dk. 63 Sarpong), Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Tatos, Murat Kayalı (Dk. 45 Alpaslan Öztürk), Mehmet Yiğit, Tom Silva
ALTINORDU: Berke Özer, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Musa Caner Aktaş), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 44 Fatih Aktay), Alican Özfesli (Dk. 85 Recep Yemişçi), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy
GOLLER: Dk. 27 Mirkan Aydın, Dk. 84 Fatih Aktay (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 81 Fatih Serkan Kurtuluş (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Yusuf Acer, Dk. 45 Kerim Alıcı, Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 63 Barış Alıcı, Dk. 76 Fatih Aktay, Dk. 89 Recep Yemişçi (Altınordu), Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 79 Alpaslan Öztürk, Dk. 83 Tatos (Elazığspor)
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