UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçını Makedon ekibi Vardar ile oynayacak. 3. Ön Eleme Turunda Sturm Graz'ı eleyerek üst tura yükselen Fenerbahçe, deplasmandan avantajlı ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Vardar maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2016-2017 Süper Lig'i 3. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda katıldı ve burada karşılaştığı Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükseldi. Sarı-Lacivertliler, Vardar ile deplaasmanda oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Fenerbahçe, Makedonya takımlarından Vardar ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak. Fenerbahçe - Vardar maçı 17 Ağustos Perşembe günü 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma II. Filip Arena'da oynanayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos 2017 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

AYKUT KOCAMAN, UEFA LİSTESİ İÇİN TERCİH YAPACAK

Teknik direktör Kocaman, 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya'nın Vardar takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi, takımın UEFA listesine eklenmesi için yeni transferlerden Guiliano ve Soldado arasında tercih yapacak.

Miroslav Stoch'un Çekya ekibi Slavia Prag'a gönderilmesiyle sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinde bir kişilik yer açılmıştı.

Öte yandan, Antalyaspor'un, sarı-lacivertli futbolculardan Salih Uçan'a transfer teklifi yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

YENİ TRANSFER GİULİANO ANTREMANDA

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı olan Vardar deplasmanında son transferlerden Soldado veya Giuliano'dan birini oynayabilecek duruma gelecek. Geçtiğimiz günlerde Miroslav Stoch ile yolları ayıran Fenerbahçe, Slovak futbolcunun yerine UEFA listesine bir oyuncu yazdırabilecek. Sarı Lacivertli ekipte Soldado'ya nazaran daha hazır ve fit durumda bulunan Giuliano'nun listeye yazılması ve Vardar maçlarının kadrosuna alınması bekleniliyor.