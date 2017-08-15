Tolga Ciğerci: "Golü Selçuk İnan için atmak istedim"

Galatasaraylı Fernando, Tolga Ciğerci ve Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.

Sarı-Kırmızılılar'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando "Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu biliyordum. Burada bunu daha da iyi anladım. Biz futbolcular için çok iyi bir atmosfer yarattılar. Yeni oyuncular için adapte olmak o kadar da kolay değildir. Benim oynadığım bölgede güzel bir rekabet ve kaliteli oyuncular var. Ancak bu rekabet takımın lehine olur. Bugün atılan bütün golleri beğendim. Yeter ki biz hep gol atalım." diye konuştu.

TOLGA CİĞERCİ: "GOLÜ SELÇUK İNAN İÇİN ATMAK İSTEDİM"

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atan Tolga Ciğerci, maçın ardından performansını değerlendirdi.



Tolga Ciğerci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk golüm için çok çalıştım, sabırlı da olmam lazımdı, mutluyum. 2-3 yeni oyuncumuz var, ilk maçı iyi oynamak hemen böyle kolay değil. Selçuk ağabeyi (İnan) çok severim. Çok iyi bir insan, çok iyi futbolcu, golü onun için atmak istedim"



BELHANDA: "ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Galatasaray'ın, Kayserispor karşısında 2. golünü atan Younes Belhanda ise "Benim golümden ziyade taraftarları mutlu ettik, en önemlisi oydu. Önümüzde uzun bir yol var. Galatasaray taraftarının ne kadar büyük olduğunu geldiğim gün anladım. Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı, ama bu yetmez. Daha fazla performans ortaya koyması lazım" diye konuştu.