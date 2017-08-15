Burak Yılmaz: "Taraftar ağladı, ben de ağladım"

Süper Lig’in ilk haftasında Atiker Konya’yı Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 yenen Trabzon’da milli yıldız, Medical Park Stadı’na çıktığında duygusal anlar yaşadığını söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, maç öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirten Burak Yılmaz, “Avni Aker’de destanlar yazmıştık. Yeni statta neler yapabilirim diye kendi kendime düşündüm. Isınma hareketleri için sahaya çıktığımda 30 bin kişinin adıma tezahürat yaptığında inanın tüylerim diken diken oldu. Öyle heyecanlandım ki sormayın gitsin. Sanki futbola yeni başlamış gibiydim. Sonuçta ben de bu sevgiye karşılık verdim ve iki gol atıp maçı hep birlikte kazandık. Taraftar ağladı, ben de ağladım” dedi.



‘BAŞARIMIZ ORTAK’

32 yaşındaki golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakın kimse takımın aldığı galibiyetleri bana mal etmesin. Biz bir takımız ve kazandığımızda hep birlikte kazacağınız, kaybettiğimizde de hep birlikte kaybedeceğiz. Sevinçler ve üzüntüler hep birlikte ortak olmalı.”

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