Aykut Kocaman: "İleriye odaklanın"

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen ancak 1-0 öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Avrupa Ligi Play-Off turundaki Vardar maçı hazırlıkları başlarken, teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularıyla bire bir toplantılar gerçekleştirdi. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, İzmir temsilcisi karşısındaki beklenmeyen puan kaybı sonrası moral bozukluğu yaşayan öğrencilerine önlerinde çok uzun bir sezonun olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Sezon başında böyle kayıplar yaşamamız normal. Henüz istediğimiz form seviyesinde değiliz. Ancak eksik olduğumuz noktaları bir an önce görüp önlem almamız gerekiyor. İlerleyen haftalarda bunları da halledeceğimize inancım tam.”



‘TARAFTARIN GÜVENİNİ KAZANALIM’

“Avrupa Ligi’nde Vardar’la, ardından da ligde Trabzonspor ile çok önemli iki maç oynayacağız. Vardar maçını kazanarak Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda avantajı almalıyız. Trabzonspor’u yenerek hem Göztepe beraberliğini telafi edelim hem de Kadıköy’deki ilk lig maçını kazanıp taraftarın güvenini ve desteğini kazanalım. Bunun için kafanızı kaldırın ve geleceğe odaklanın.”

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