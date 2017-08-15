Neumayr: "Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz "

Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla mağlup eden Kasımpaşa’da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Markus Neumayr, HABERTÜRK’e özel açıklamalar yaptı. Akdeniz ekibiyle oynadıkları mücadeleyi değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, “3 puanla lige başladığımız için mutluyuz. Kolay bir maç olmadı. Çünkü hava şartları bizi oldukça zorladı. 1 gol, 1 asist ile oynadığım için çok mutluyum ama önemli olan 3 puanı kazanmaktı. Sezona çok iyi başladık” ifadelerini kullandı.



‘BEŞİKTAŞ MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ’

Lacivert-Beyazlılar’ın Manchester United patentli Alman orta sahası, bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında ise şunları söyledi: “Beşiktaş’ın Antalya ile oynadığı maçı izledim. Çok tecrübeli oyuncuları var. Biz ilk maçımızı kazandık ama bizim gösterebileceğimiz oyunun zirvesi bu değil. Çok daha iyi oynayabiliriz. Bizim ana hedefimiz son maçtan daha iyi oynamak ve gelişmek. Çok açık bir maç olacak. Çok zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Kendi işimize bakıp sahamızda oynayacağımız ilk maçta kazanmak istiyoruz.”

kasımpaşa

Markus Neumayr