Galatasaray - Kayserispor maçı yazar yorumları

HALİL ÖZER: TUDOR FELSEFESİ

Böyle topçulara bayılırım.

Örneğin Gomis.

İlk gole bakın. Bütün fizik gücünü kullanıp yaptığı tek vuruş müthiş bir striker vuruşu. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Yapma şansı yok. Hırsı, heyecanı, enerjisi üst düzey. Topçunun böylesi makbul. Seyirci motivasyonu için bulunmaz bir nimet.

Gelelim ikinci gole. Linnes’in inanılmaz pası. Ve ardından önlenemez bir tek vuruş. Daha doğrusu usta vuruşu. Bugüne kadar hazırlık maçlarında çok fazla kendini gösteremedi ama ona olan düşüncemi asla değiştirmedi. Gomis bu sezon 15 gol garanti atar. Daha fazlasına da şaşırmayın.

Ve Belhanda. Belki kendisinde Sneijder esintileri göremedik. Ama attığı gol bize müthiş ipuçları veriyor. Tamam Gomis’in pası mükemmel ancak Belhanda’nın vuruşundaki inceliği tekrar tekrar izlerseniz rahatlıkla görebilirsiniz. O gol size basit gibi gözükebilir ancak her babayiğidin atabileceği bir gol değil. Belhanda’nın verdiği bu ipucunu görmemezlikten gelemeyiz.

Genel olarak baktığımızda ise Galatasaray’ın farklı ve heyecan dolu kadrosuyla Sarı-Kırmızılılar’ın son yıllarda görmediğimiz bir şekilde hırslı ve ısıran futbolu daha henüz başta dikkat çekti. Eğer karşınızda Kayseri gibi yetersiz ve sıradan takım varsa sadece bu istek bile maçı kazanmaya yeterli olabilir. Sanıyorum bu seneki Tudor felsefesi de bu olacak. Dişleriyle ısıracak, elleriyle koparacak, ayakları ile rakibi bitirecek. O yüzden sayın Dursun Özbek yönetimine şunu söylemek isterim. Asla ve asla dolmuşa gelmeyin ve bu felsefenin peşini bırakmayın. İlerleyen haftalarda bu arzunun yanında, birliktelik ve yeni transferlerin pozitif birleşimiyle durdurulamaz bir Galatasaray ortaya çıkabilir.

Belhanda attığı golden sonra takla şov yaptı!

Ama tabi birkaç uyarıda yapmak gerekiyor. Eğer Galatasaray bu oyununu geliştirirse kesinlikle zirveye ortak olur. Ancak yaratıcılığını biraz daha arttırmalı. Daha kontrollü oynamalı. Savunmayı güçlendirmeli. Selçuk’tan asla vazgeçmemeli, Kayseri’nin çok kötü olduğunu unutmamalı, gelecek maçlarda çok daha dikkatli olmalı, tabii ki havaya girmemeli. Ve mücadeleci yapısına takım uyumunu da eklemeli. Ama geçtiğimiz yıllara bakınca taraftarı her türlü heyecana sürükleyecek bir görüntü var ortada. Bunda da yapılan transferlerin nokta atışı olması çok önemli.

Ben Fernando’yu çok beğendim. Ndiaye dikine oynayan etkili bir oyuncu. Muslera’nın kaptan olması kesinlikle doğru bir karar. Linnes ve Rodrigues yeni transfer gibi. Mariano ise Galatasaray’ın yıllardır aradığı sağ savunma oyuncusu.

MAİCON

Herkesin biraz şüphesi vardı ama bu maçta o şüpheleri yok etti. Önemli bir oyuncu olduğunu ilk maçta gösterdi. Ama kesinlikle yanına Serdar Aziz’den daha iyi bir stoper lazım.

ÖSTERSUNDS

Gel de yanma bu maça. Ben bu elenmeyi affedemiyorum. Galatasaray gibi bir takım Tarık Çamdal ile bile oynasa o turu geçmeliydi. Şimdiden söyleyeyim. Galatasaray önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak olan takımı gördükçe bu maça daha fazla yanacak.

Igor Tudor: İyi başlamak, takım ruhu çok önemliydi. Bu mantaliteyle bir takım kurduk zaten. Bugün bakıldığında sahada çok iyi bir takım ruhu ortaya koyan bir futbolcu topluluğu vardı

SERDAR ALİ ÇELİKLER: DRİPLİNGÇİ ORTA SAHALAR

Yenilenmiş, heyecan ve merak uyandırmış Galatasaray maçı için ekran başına geçtim. Bir de baktım ki daha dün gelmiş bir sürü yabancı isim sanki 40 yıllık Aslanlar gibi koşuyor, mücadele ediyor, istiyorlar. Şu ana kadar seyrettiğim en iştahlı ekip sahadaydı ama Kayseri de sinmeyip önde basan bir oyun tercih edince zaaf ortaya çıktı: Oyunu kim kuracaktı? Bir Maicon bir Muslera topu ileri şişirip durdular. Pozisyon oluşamadığı şöyle dursun rakip alana dahi yerleşilemedi. Biraz top yapılabilsin diye solda başlayan Belhanda ortaya, hayatında solda oynamamış, tekniği sıfır Tolga Ciğerci sol öne geçti.

Eğri gemi doğru sefer gibi ilk ve tek atakta Rodrigues’in becerili işlerinin ardından Ciğerci golü attı. Ondan sonra G.Saray oynamaya başladı. Top yapmaya başladılar, sağa sola deplase olup arkadakilere alan açan ve doğru koşular yapan Gomis’i keyifle izledik. Ama daha önemlisi Ndiaye ve Fernando ikilisi modern futboldan örnekler sergiledi.

Dünyada yeni trend merkez orta alan oyuncularının mümkünse ikisinin birden driplingçi olması.. Bunların en popüleri Pogba 105 milyon Euro. Mou’ya Pogba yetmedi ki bir de Matic’i aldı yanına. Kroos-Modric gibi, Koke gibi, Nainggolan gibi Tolisso gibi oyuncular revaçta. Ülkemizde hem pasçı hem de driplingçi tek ön orta alan oyuncusu olan Oğuzhan ve Atiba ikilisinin bu yıl ciddi rakibi var.

Ndiaye ve Fernando ikilisi dripling ve yeterli pas kaliteleri ile fark yaratacaklar gibi duruyor. Mariano, alınacak sol bek ve Feghouli ile birlikte hem dar hem geniş alanda çözüm üretebilecek isimlerin sayısı artacak. Bu iştah ve dikine oyun prensibi devam ederse seyirci de tribüne gelecektir. G.Saray için dezavantaj; yönetim ve hocanın hiç kredisinin olmaması. 2 hafta tökezleser ki uzun maratonda olabilecek bir şey, hemen homurdanmalar başlayacaktır. Dolayısıyla ‘tatminkar oyun’ Tudor’un asla taviz vermemesi gereken bir olgu. Gomis’in ilk maçında 2 gol, 1 asistle oynaması da Belhanda’nın golle başlaması da olumlu. Liderlik de keyifli elbette.

Hala duran top savunması konusundaki bariz eksiklikler, Muslera’nın giderek çizgi kalecisi haline dönüşme tehlikesi ise eksiler olarak dikkat çekti.

Kayserispor iyi ve diri başladı. 3. golden sonra dağıldılar ve toparlayamadılar. Zamana ihtiyaçları var ama ben hücum planlarının ne olduğunu pek anlayamadım.

NDİAYE:

Bonservisi, aldığı ücret Osmanlı’dan gelmesi falan eleştiri noktaları ama günümüz futboluna uygun driplingçi dikine oynayabilen merkez oyuncusu rolünü tam olarak üstlendi.

OYUN KURUCU:

Fernando 1-0’dan sonra yattı ama onu tanıyoruz. Sette oyuna başlarken bir planı yokmuş gibi görünüyor. Burada iyi ve konsantre bir Selçuk’a ihtiyaç olabilir.

— HT Spor (@HTSpor) August 15, 2017

BÜLENT YAVUZ: HALİS ÖZKAHYA İYİ YÖNETTİ

Haftanın kapanış maçında TT Stadı’nda gol şov vardı. Bu güzel maçı Halis Özkahya yönetti. Önceki maçlara baktığımız zaman hakemlerin çok eleştirildiği ortamda Özkahya kabul edelim ki yönetim tarzıyla gönüllere su serpti. Hemen hemen her pozisyonun çok yakınında olan hakem, ikili ve üçlü mücadelelerde yanlış yapmadı diyebiliriz. Avantaj kuralına özenle riayet eden ve oyunun temposuna olumlu yönde katkı yapan hakem Halis Özkahya bu anlamda da takdir ve alkış aldı. Sarı kartlarını kullanırken sevgi ve saygı atmosferine de riayet etti.

Galatasaray’ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü doğru bir karardı. Kayserili Tiago Lopes’in de her iki sarı kartı kurala uygun ve doğruydu. Hakem ceza alanları içerisinde de yanlış yapmadı. Gerek Kayserililer’in gerekse de G.Saraylılar’ın penaltı beklentileri bana göre yanlıştı.

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